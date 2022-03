Torino-Inter 1-1, i Nerazzurri sprecano un’altra occasione

Solo un pareggio per l’Inter nei minuti conclusivi sul campo del Torino che fallisce così l’aggancio al vertice del campionato.

Nel posticipo serale della 27esima giornata del campionato di Serie A ancora un pareggio per l’Inter, 1-1 sul campo del Torino. Si tratta del terzo pareggio nelle ultime cinque partite di Serie A per la squadra di Simone Inzaghi che, se si eccettua il risultato contro la Salernitana, fanalino di coda della classifica, non vince in campionato ormai da quasi due mesi. Ultimo successo prima di quello coi campani la vittoria contro il Venezia.

Torino-Inter 1-1, la partita

Si tratta in sostanza di un’altra clamorosa occasione perduta per l’Inter che può ringraziare il gol a tempo ampiamente scaduto firmato da Alexis Sanchez che, al 93’ evita quella che sarebbe stata una sconfitta pesantissima anche in termini di classifica. Inter che, di fatto, perde altri punti nei confronti del Milan, che resta al comando della classifica.

Non è stata una gran partita quella dei nerazzurri, reduci dalla fatica del turno di Champions League a Liverpool e con qualche acciacco da recuperare. Ma è soprattutto l’atteggiamento a non convincere contro un Torino preciso e ordinato che, senza strafare, mette spesso in difficoltà la difesa avversaria. Il gol del Torino, al 12’ porta la firma di Bremer, estremamente tempestivo nello sfruttare una dormita difensiva davanti alla porta di Handanovic.

L’Inter in avanti fa poco, se non su qualche calcio di punizione del solito Calhanoglu. Un po’ meglio i nerazzurri nella seconda parte della ripresa con almeno due importanti palle gol l’ultima delle quali, quasi al 90’, viene incredibilmente sprecata da Dzeko. Tuttavia il bosniaco si fa perdonare dopo pochi secondi servendo a Sanchez l’assist decisivo per il gol del pareggio che salva l’Inter da una sconfitta che a questo punto lascia i nerazzurri a -4 dal Milan. E dunque virtualmente al secondo posto Indipendentemente da come potrà andare il recupero della partita di Bologna che, con ogni probabilità, sarà rigiocata il 27 aprile.

Quattro squadre per lo scudetto

Al netto delle difficoltà di una squadra che ha dominato tutta la prima parte della stagione e che sta comprensibilmente vivendo un momento di appannamento, la situazione generale, quando mancano dieci turni al termine del campionato più i recuperi ancora da programmare, è quanto mai incerta. Con il Milan solo al comando, l Napoli saldamente secondo, l’Inter che da due mesi continua a perdere punti, la Juventus che non perde da novembre e ha il saldo attivo migliore di tutte le squadre di vertici da quindici turni a questa parte, da quando non ha mai più perso una partita.

Per trovare un campionato con quattro squadre così ravvicinate al vertice della classifica bisogna tornare molto indietro nel tempo. Un caso più unico che raro.

Il tabellino

TORINO – INTER 1-1

12′ Bremer, 93′ Sanchez

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji (51′ Izzo), Bremer, Buongiorno (76′ Rodriguez); Singo (76′ Ansaldi), Lukic (82′ Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (82′ Sanabria).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (46′ Dimarco); Darmian, Vecino (68′ Vidal), Barella, Çalhanoglu, Perisic (46′ Gosens); Dzeko (68′ Sanchez), Lautaro (76′ Correa).

Ammoniti: Bastoni, Bremer, Izzo, Dimarco, Gosens, Barella