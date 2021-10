Lazio-Inter: probabili formazioni. Diretta tv solo su DAZN

Serie A, Lazio-Inter, ottava giornata: sfida in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. Probabili formazioni e ultime news.

Lazio-Inter – Un rendez-vous tra due formazioni che, come tutti gli anni, sono chiamate a recitare un ruolo da protagoniste nel massimo torneo nazionale. Lazio e Inter si affronteranno domani alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, in una sfida – valida per l’ottava giornata di campionato di serie A – di sicuro interesse.

Innanzitutto sia biancocelesti che nerazzurri non possono permettersi passi falsi: se l’Inter deve mantenere il contatto con la prima posizione, attualmente distante quattro lunghezze e occupata dal Napoli, la Lazio è reduce da un avvio di stagione in chiaroscuro. I capitolini hanno infatti raccolto 11 punti in 7 gare, e hanno assoluto bisogno di tornare alla vittoria – dopo il brutto ko di Bologna – per riaffacciarsi alle soglie della zona Champions. Il quarto posto, obiettivo dichiarato degli “aquilotti”, è attualmente occupato – a quota 15 punti – dagli acerrimi rivali cittadini della Roma.

Lazio ultime news

Mister Maurizio Sarri deve fare i conti con la squalifica di un pezzo da novanta della retroguardia: Francesco Acerbi. Non è ancora certo se a sostituirlo sarà Patric o Radu. L’altro dubbio principale per il tecnico biancoceleste riguarda la posizione di terzino destro: in ballottaggio Lazzari e Marusic.

A centrocampo va verso la conferma la linea a tre composta da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco dovrebbe partire dal primo minuto il recuperato e rigenerato Ciro Immobile, che sarà affiancato da Felipe Anderson e da Pedro.

Inter news

In casa nerazzurra il grande ex di turno, mister Simone Inzaghi, è impegnato a valutare le condizioni di Lautaro Martinez, appena rientrato dall’impegnativa trasferta intercontinentale con la nazionale argentina. Se, come sembra, il “Toro” partirà titolare, il suo compagno di reparto sarà Edin Dzeko.

I principali dubbi sono a centrocampo: Calhanoglu è in ballottaggio con Gagliardini per una maglia da titolare, mentre Darmian dovrebbe partire dall’inizio (relegando Dumfries in panchina). Brozovic e Barella sono i punti fermi. L’altro ex di giornata, “El Tucu” Correa, troverà posto in panchina.

Lazio-Inter, probabili formazioni:

Ecco gli undici con i quali capitolini e milanesi dovrebbero scendere in campo:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Lazio-Inter diretta Tv Dazn

La partita, in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in streaming esclusivamente sulla piattaforma di Dazn. Sky non trasmetterà l’incontro.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere su Lazio-Inter. Puoi seguire tutte le ultime news sull’attesissima sfida tra biancocelesti e nerazzurri sul canale sport di Donne sul Web. Se hai domande, la nostra redazione ti fornirà tutte le informazioni relative al big match dell’Olimpico di domani sera.

