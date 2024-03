Seconda vittoria della Sampdoria che pone una gigantesca ipoteca su una salvezza da festeggiare con larghissimo anticipo rispetto alla fine della post-season.

Ancora una volta la firma decisiva è di Tori DellaPeruta, quattro gol la settimana scorsa al Pomigliano, una sola rete – ma decisiva – al Como per portare la Samp almeno momentaneamente al comando della classifica del gironcino che porta alla salvezza e alla riconferma in Serie A.

Sampdoria-Como 1-0

La seconda giornata si apre proprio a Genova con il minuto di raccoglimento dedicato a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina deceduto improvvisamente in settimana. Cielo grigio sulla Sciorba con ingresso gratuito per tutti gli appassionati in un clima di grande serenità perfettamente rappresentato dalla bella immagine di Salvatore Mango, tecnico della Sampdoria, che prima del calcio d’inizio batte le mani alle sue giocatrici dicendo loro… ‘divertiamoci’.

E la Samp in effetti si diverte e gioca bene fin dall’avvio con una prima occasione dopo un minuto: palla in mezzo che Tori DellaPeruta tenta di agganciare addirittura con una spettacolare sforbiciata. Ma il vero capolavoro arriva all’11: erroraccio del Como con Lundorf che sbaglia ad appoggiare al suo portiere, Tori capisce tutto e da posizione angolatissima con un bel tiro di interno destro l’azzurrina di origine argentina e con passaporto americano insacca il suo quinto gol in due partite.

La reazione del Como è affidata a Martinovic: tentativo di pallonetto che scatena una mischia con una conclusione insidiosa di Kajan che in qualche modo la difesa blucerchiata argina. Arriva anche una traversa per il Como direttamente su calcio d’angolo sempre con Kajan…

Il secondo tempo

Due squadre senza grande pressione né stress che nel secondo tempo si affrontano a viso aperto e senza nessun tatticismo. Samp che ha una clamorosa palla per il raddoppio ancora con Tori DellaPeruta che tutta sola davanti a Korenciova mette sul fondo da ottima posizione.

Como che si presenta solo sporadicamente ma sempre in modo molto pericoloso di fronte alla porta avversaria: Martinovic tenta un colpo di testa su cross di Bergersen e manca il bersaglio. Alle sue spalle Picchi recrimina, era davvero in ottima posizione. Schatzer dagli sviluppi di un calcio d’angolo patreggia il conto dei legni con un lungo tiro cross, più tiro che cross, che si stampa sul palo alla sinistra di Korenciova. In un secondo tempo dai toni rilassati le occasioni non sono moltissime, l’ultima è ancora una volta della Samp: lungo cross da destra e colpo di testa di Pisani intercettato dal portiere del Como.

In classifica

Sampdoria che sale a quota 24 forte della sua seconda vittoria consecutiva dopo quella sul Pomigliano, portandosi al comando della poule salvezza, un ritmo travolgente in questa poule salvezza che vale la settima vittoria stagionale e una ampia garanzia di tranquillità. Domani in poule salvezza in programma la sfida tra Milan e Pomigliano seguita dalla sfida attesissima e in diretta TV sulla RAI tra Fiorentina e Inter.