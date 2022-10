Risultati Serie A 8^ giornata. Napoli e Atalanta on fire. Inter ancora sconfitta

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite dell’ottava giornata. Altro ko per i nerazzurri, Napoli e Atalanta sempre in vetta. Salta la panchina di Giampaolo alla Sampdoria.

L’ottava giornata di Serie A regala parecchi spunti (e gol). A iniziare dalle vittorie di Napoli e Atalanta, che rimangono in vetta alla classifica, passando per il successo nel finale del Milan, al ko dell’Inter con la Roma. Senza dimenticare l’ennesima sconfitta della Sampdoria con conseguente esonero di Marco Giampaolo.

Serie A Juventus-Bologna 3-0

Tornano i sorrisi in casa Juventus, mentre restano i volti scuri in quella del Bologna. La squadra di Allegri ritrova la via del successo superando 3-0 quella di Thiago Motta. I bianconeri possono festeggiare i tre punti grazie ai gol di Kostic, Vlahovic e Milik.

Serie A ottava giornata Atalanta-Fiorentina 1-0

Nella gara domenicale delle 18, l’Atalanta risponde al Napoli battendo 1-0 la Fiorentina. Dopo una prima frazione equilibrata e chiusa a porte inviolate, i nerazzurri trovano il gol partita con Lookman, su assist di Muriel, che coglie impreparata la difesa viola e trafigge Terracciano. Gara nervosa in campo, come sugli spalti con il dg viola Joe Barone che si lamenta con l’Ansa per presunti cori contro Commisso, ignorando quelli dei tifosi della Fiorentina contro Gasperini.

Risultati Serie A 8 giornata esonerato Giampaolo

Nelle gare delle 15 si registrano i successi di Sassuolo (5-0 alla Salernitana) e Monza (3-0 a Genova in casa della Sampdoria) e il pareggio fra Lecce e Cremonese per 1-1.

In particolar modo, la battuta d’arresto casalinga costa cara al tecnico blucerchiato Marco Giampaolo che è stato esonerato dal club insieme al direttore sportivo Osti. Domani dovrebbe arrivare il nome del nuovo allenatore.

Lazio-Spezia 4-0

Il lunch match domenicale è invece ad appannaggio della Lazio che non ha nessun problema contro lo Spezia. I biancocelesti passano in vantaggio al 12′ con Zaccagni e raddoppiano al 24′ con Romagnoli. Poi una pregevole doppietta di Milinkovic Savic porta il punteggio sul definitivo 4-0.

Risultati Empoli-Milan 1-3

Succede di tutto ad Empoli. La gara si sblocca nell’ultimo quarto d’ora con il Milan che va in vantaggio con Rebic. Poi, al 92′, Bajrami trova un clamoroso pareggio, ma nei minuti successivi è ancor più incredibile l’uno-due del Milan con Ballo Toure e Leao che fissano il risultato sull’1-3.

Inter-Roma 1-2, Inzaghi in bilico

L’ennesima sconfitta dell’Inter, questa volta contro la Roma, apre degli interrogativi in casa nerazzurra con la posizione di Simone Inzaghi che è salda, ma non saldissima. Tornando al match, Dimarco apre le danze, Dybala sigla il pareggio mentre Smalling consegna i tre punti ai giallorossi.

Risultati ottava giornata Napoli-Torino 3-1

Altra prestazione convincente del Napoli che archivia la pratica Torino già nel primo tempo. La doppietta di Zambo Anguissa e la rete di Kvaratskheila mandano la squadra di Spalletti sul 3-0, mentre ai granata non basta la rete di Sanabria a pochi minuti dalla chiusura della prima frazione.

Risultati e marcatori ottava giornata di Serie A

Di seguito risultati e marcatori delle partite dell’ottava giornata di Serie A.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

TORINO

3-1 Anguissa (N), Anguissa (N), Kvara (N), Sanabria (T) INTER

ROMA

1-2 Dimarco (I), Dybala (R), Smalling (R) EMPOLI

MILAN

1-3 Rebic (M), Bajrami (E), Toure (M), Leao (M) LAZIO

SPEZIA

4-0 Zaccagni, Romagnoli, Milinkovic Savic, Milinkovic Savic LECCE

CREMONESE

1-1 rig. Ciofani (C), rig. Strefezza (L) SAMPDORIA

MONZA

0-3 Pessina, Caprari, Sensi SASSUOLO

SALERNITANA

5-0 Laurentiè, rig. Pinamonti, Thorstvedt, Harroui, Antiste ATALANTA

FIORENTINA

1-0 Lookman JUVENTUS

BOLOGNA

3-0 Kostic, Vlahovic, Milik VERONA

UDINESE

3 ottobre ore 20.45 DAZN e SKY

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa delle partite dell’ottava giornata.

Classifica Serie A Pt. PG V N P ATALANTA

20 8 6 2 0 NAPOLI

20 8 6 2 0 MILAN

17 8 5 2 1 LAZIO

17 8 5 2 1 UDINESE

16 7 5 1 1 ROMA

16 8 5 1 2 JUVENTUS

13 8 3 4 1 INTER

12 8 4 0 4 SASSUOLO

12 8 3 3 2 TORINO

10 8 3 1 4 FIORENTINA

9 8 2 3 3 SPEZIA

8 8 2 2 4 EMPOLI

7 8 1 4 3 SALERNITANA

7 8 1 4 3 LECCE

7 8 1 4 3 MONZA

7 8 2 1 5 BOLOGNA

6 8 1 3 4 VERONA

5 7 1 2 4 CREMONESE

3 8 0 3 5 SAMPDORIA

2 8 0 2 6