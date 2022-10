Risultati Serie B 7^ giornata. Bari straripante, Venezia corsaro

Tutti i risultati delle partite della settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I pugliesi rifilano sei reti al Brescia. Poker dei lagunari in Sardegna

Succede di tutto in questo campionato di Serie B che si rivela più indecifrabile che mai. Le due capoliste. Brescia e Reggina, perdono le rispettive partite e vengono raggiunte in testa dal Bari che ha battuto in maniera netta proprio le Rondinelle. A causa di questi due risultati, la classifica si accorcia ulteriormente con tutte le squadre chiuse in pochissimi punti.

Risultati Serie B settima giornata Bari-Brescia 6-2

E’ clamoroso quanto accade al San Nicola di Bari dove i pugliesi battono 6-2 il Brescia, ma con le Rondinelle capaci di segnare solamente negli ultimi cinque minuti. La squadra di Mignani va all’intervallo sul 3-0 (Folorunsho, Bellomo e Cheddira) e arrotonda nella ripresa con Cheddita, Antenucci e Scheidler. Il Brescia accorcia nel finale con Olzer e Moreo, giusto per salvarsi la faccia.

Serie B Modena-Reggina 1-0

Sorprende anche lo stop della Reggina che, nonostante la battuta d’arresto in casa del Modena, rimane comunque in vetta alla classifica con 15 punti insieme a Brescia e Bari. I calabresi, in Emilia, vengono sconfitti di misura (1-0) dalla rete siglata da Diaw.

Partite Serie B gli altri risultati

Nell’anticipo della settima giornata, il Cosenza batte il Como 3-1. Vanno a segno D’Urso, Rigione e Meroni per i calabresi, mentre è di Vignali la rete per il Como.

Nelle gare del sabato si registrano i successi esterni di Genoa (0-2), Venezia (1-4), Ternana (0-2) e Sudtirol (0-1) che battono rispettivamente Spal, Cagliari, Cittadella e Palermo.

Vince anche il Parma, 2-1 con il Frosinone, abile a concretizzare due trasformazioni dagli undici metri. mentre non si è registrato nessun pareggio. Benevento-Ascoli, in programma domenica alle 16.15, chiuderà la settima giornata.

Classifica Serie B

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Reggina

15 7 5 0 2 Brescia

15 7 5 0 2 Bari

15 7 4 3 0 Genoa

14 7 4 2 1 Ternana

13 7 4 1 2 Parma

12 7 3 3 1 Frosinone

12 7 4 0 3 Cosenza

11 7 3 2 2 Cagliari

10 7 3 1 3 Sudtirol

10 7 3 1 3 Spal

9 7 2 3 2 Cittadella

8 7 2 2 3 Ascoli



8 6 2 2 2 Venezia 8 7 2 2 3 Benevento

7 6 2 1 3 Palermo

7 7 2 1 4 Modena

6 7 2 0 5 Pisa

5 7 1 2 4 Perugia

4 7 1 1 5 Como

3 7 0 3 4