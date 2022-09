Partite Serie B 7^ giornata 2022/2023. Clou Bari-Brescia

Tutte le partite della settima giornata di campionato di Serie B. Fari puntati sulle Rondinelle al San Nicola. Calendario e classifica

Venerdì 30 settembre scatta la settima giornata del campionato di calcio di Serie B 2022/2023 con il consueto anticipo che questa volta vedrà opposte Cosenza e Como.

I fari saranno però puntati sabato pomeriggio, precisamente al San Nicola di Bari, per lo scontro fra i pugliesi e il Brescia che, insieme alla Reggina, comanda la classifica del campionato cadetto.

Serie B Bari-Brescia match clou

Le attenzioni della settima puntata saranno inevitabilmente puntate su Bari-Brescia, partita in cui si affrontano la prima e la terza della classe.

Le Rondinelle sono infatti al comando della classifica insieme alla Reggina con 15 punti, mentre i pugliesi, benché siano ancora imbattuti, inseguono in terza con 12. Entrambe non hanno mai nascosto le ambizioni di promozione, pertanto, in un San Nicola ricco di pubblico, è atteso un grande spettacolo.

Partite Serie B anticipo Cosenza-Como

L’apertura della settima giornata del campionato cadetto tocca invece a Cosenza-Como. I calabresi, dopo un bell’avvio di stagione, si sono un po’ spenti e sono scivolati a centro classifica.

I lariani invece, nonostante una campagna acquisti di spessore, hanno incontrato parecchie difficoltà. Inoltre, come se non bastasse, il tecnico Gattuso è stato costretto a lasciare la panchina lombarda per motivi personali e, dopo un breve periodo con Guidetti traghettatore, il club ha puntato su Moreno Longo che venerdì farà il proprio debutto.

Serie B settima giornata Perugia-Pisa

La chiusura del sabato tocca invece a due società che hanno deluso in questa primissima fase di stagione e che, in questa sosta, anno deciso di cambiare la propria guida tecnica.

Il Perugia, quartultimo con quattro punti, ha scelto di esonerare Fabrizio Castori, arrivato in estate, puntando sull’esperienza di Silvio Baldini, neopromosso l’anno scorso con il Palermo. Il Pisa invece, ultimo della classe, ha scelto di richiamare Luca D’Angelo dopo che a fine giugno i toscani avevano optato per sostituire l’ex tecnico con Rolando Maran.

Partite Serie B settima giornata calendario e dove vederle

La settima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 si apre quindi con Cosenza-Como e si chiude domenica con Benevento-Ascoli.

Tutte le partite della Serie B sono visibili su Sky, Now Tv, Dazn e Helbiz Live previa la sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma. Pertanto non è possibile vedere le gare gratis. Di seguito il calendario completo del settimo turno.

Venerdì 30 settembre ore 20.30

Cosenza-Como

Sabato 1 ottobre ore 14

Bari-Brescia

Cagliari-Venezia

Cittadella-Ternana

Modena-Reggina

Palermo-Sudtirol

Parma-Frosinone

Spal-Genoa

Sabato 1 ottobre ore 16.15

Perugia-Pisa

Domenica 2 ottobre ore 16.15

Benevento-Ascoli

Calendario e Risultati Serie B 2022/2023

Classifica Serie B