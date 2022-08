Risultati Serie A 4^ giornata. Sorride l’Inter, Roma leader, riscatto Juve. Highlights

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della quarta giornata. Il Milan pareggia con il Sassuolo

I risultati delle partite della quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ci dicono che l’Inter torna a sorridere, ma che la Roma si prende momentaneamente la vetta della classifica in solitaria. Frena invece il Milan in casa del Sassuolo, mentre torna al successo la Juventus.

Giovedì invece si disputeranno le altre partite che andranno a completare il palinsesto del quarto turno.

Partite Serie A 4a giornata

Risultati Serie A 4 giornata 2022/2023 Juventus Spezia

Dopo il pareggio con la Roma, alla Juventus basta una rete di Vlahovic per aver meglio dello Spezia. Il bomber bianconero decide il match di Torino con una rete al 9′.

Allegri però può sorridere poco perché Szczesny si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.per una distorsione alla caviglia la cui gravità si saprà dopo gli accertamenti.

Serie A Napoli Lecce

Stoppato anche il Napoli che non va oltre l’1-1 casalingo con il Lecce. I salentini prima falliscono un rigore con Colombo, poi vanno sotto a causa della rete di Elmas, ma Colombo, prima dell’intervallo riscatta l’errore dagli undici metri e firma l’1-1.

Serie A 2022/2023 Sampdoria Lazio

Conquista il secondo punto in campionato la Sampdoria che esce da Marassi con un pareggio al fotofinish. La Lazio va in vantaggio con il solito Immobile ma, nel recupero del secondo tempo, Manolo Gabbiadini trova l’1-1.

Risultati Serie A Udinese-Fiorentina 1-0

Bel colpo dell’Udinese che alla Dacia Arena fa fuori la Fiorentina grazie a un gol di Beto nella prima frazione di gioco con l’attaccante portoghese abile a sfruttare il suggerimento di Deulofeu.

Serie A Empoli-Verona 1-1

In Toscana finisce 1-1 il confronto fra Empoli e Verona. Apre le danze il giovane Baldanzi, classe 2003 e autore della rete più giovane di questo campionato di Serie A, e pareggia Kallon a metà ripresa.

Risultati Serie A quarta giornata Roma-Monza 3-0

Nessun problema per la Roma che archivia in maniera piuttosto semplice la pratica Monza. Il mattatore del match è Paulo Dybala che realizza la sua prima doppietta con la maglia giallorossa (18’e 32′), poi, nella ripresa, Ibanez serve il tris.

Quarto ko in quattro gare per i brianzoli che proveranno a rinforzare la squadra negli ultimissimi giorni di mercato, mentre la posizione di Stroppa è sempre più in bilico.

Roma formazione 2022-23. Giocatori, tecnico, proprietà e palmares

Serie A 2022/2023 Inter-Cremonese 3-1

Zero problemi anche per l’Inter Fc che, nonostante il mini turn-over, supera agevolmente la Cremonese. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per i nerazzurri grazie alla rete di Correa e alla prodezza di Barella, mentre nella ripresa arrivano i gol di Lautaro Martinez su un fronte e Okereke sull’altro.

Come il Monza, anche la Cremonese è ferma a quota zero punti in classifica e Alvini attende gli ultimi rinforzi dal calciomercato.

Partite Serie A 4 giornata

Sono otto le partite della quarta giornata del campionato di Serie A che si sono già disputate, mentre giovedì 1 settembre si disputeranno le ultime due che chiuderanno il quarto turno.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SASSUOLO

MILAN

0-0 INTER

CREMONESE

3-1 Correa (I), Barella (I), Lautaro (I), Okereke (C) ROMA

MONZA

3-0 Dybala (R), Dybala (R), Ibanez (R) SAMPDORIA

LAZIO

1-1 Immobile (L), Gabbiadini (S) UDINESE

FIORENTINA

1-0 Beto (U) EMPOLI

VERONA

1-1 Baldanzi (E), Kallon (V) JUVENTUS

SPEZIA

2-0 Vlahovic (J), Milik (J) NAPOLI

LECCE

1-1 Elmas (N), Colombo (L) ATALANTA

TORINO

1 settembre ore 20:45 DAZN BOLOGNA

SALERNITANA

1 settembre ore 20:45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito ecco anche la classifica aggiornata relativa al campionato di Serie A 2022/2023.

Classifica Serie A Pt. PG V N P ROMA

10 4 3 1 0 INTER

9 4 3 0 1 MILAN

8 4 2 2 0 LAZIO

8 4 2 2 0 JUVENTUS

8 4 2 2 0 NAPOLI

8 4 2 2 0 ATALANTA

7 3 2 1 0 TORINO

7 3 2 1 0 UDINESE

7 4 2 1 1 FIORENTINA

5 4 1 2 1 SASSUOLO

5 4 1 2 1 SPEZIA

4 4 1 1 2 SALERNITANA

4 3 1 1 1 EMPOLI

3 4 0 3 1 VERONA

2 4 0 2 2 SAMPDORIA

2 4 0 2 2 LECCE

2 4 0 2 2 BOLOGNA

1 3 0 1 2 CREMONESE

0 4 0 0 4 MONZA

0 4 0 0 4

Serie A prossimo turno, quando si gioca

La prima fare del campionato di Serie A 2022/2023 è serratissima e non ci sono soste. Sabato infatti la massima serie italiana sarà nuovamente in campo per la disputa della quinta giornata.