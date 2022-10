Risultati Serie A 12^ giornata. Flop Milan, Napoli inarrestabile

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della dodicesima giornata. L’Atalanta vince a Empoli e torna seconda. Tre punti anche per Inter e Juventus

La dodicesima giornata di Serie A conferma l’ottimo momento del Napoli, che rifila quattro reti al Sassuolo, ma segnala anche la sconfitta del Milan in casa del Torino. Il Diavolo perde la seconda posizione a favore dell’Atalanta che invece torna al successo battendo l’Empoli 2-0. Vittorie anche per Inter e Juventus che risalgono in classifica.

Partite Serie A Torino-Milan 2-1

Nella gara della domenica sera, il Milan esce battuto dall’Olimpico di Torino dai granata. La squadra di Juric approfitta di due dormite abbastanza clamorose della difesa rossonera prima va in vantaggio con il colpo di testa di Djidji che colpisce indisturbato senza nemmeno staccare i piedi da terra, poi raddoppia con il diagonale di Miranchuk.

Nella ripresa il Diavolo accorcia con Messias, scatenando le proteste di Juric che viene espulso, con il tecnico che lamentava una trattenuta, peraltro abbastanza netta, di Messias su Buongiorno.

Serie A Empoli-Atalanta 0-2

Dopo la sconfitta nello scorso turno di campionato, l’Atalanta ritrova il successo superando 2-0 l’Empoli in Toscana. I nerazzurri passano in vantaggio con Hateboer nella prima frazione di gioco, poi falliscono il raddoppio con Koopmeiners, che si fa neutralizzare un calcio di rigore da Vicario, e segnano il 2-0 nella ripresa con il solito Lookman.

Risultati Serie A Inter-Sampdoria 3-0

Brilla l‘Inter a San Siro. La formazione di Inzaghi batte 3-0 la Sampdoria dominando il match dall’inizio alla fine. I nerazzurri sbloccano la gara con la rete di De Vrij, poi raddoppiano con Barella prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Inter gestisce e poi serve il tris con Correa.

Serie A dodicesima giornata Napoli-Sassuolo 4-0

Il Napoli è sempre più solo in vetta alla classifica di Serie A. Il passo falso del Milan porta i partenopei a +5 sull’Atalanta seconda in classifica. La squadra di Spalletti è sempre più spumeggiante e anche il Sassuolo finisce al tappeto senza riuscire a sferrare colpi vincenti. Gli azzurri servono un poker grazie alla tripletta di un brillante Osimhen e alla rete di Kvaratskhelia.

Risultati serie A dodicesima giornata

DI seguito ecco risultati e marcatori di tutte le gare della dodicesima giornata, fra cui risalta anche il successo esterno della Juventus grazie alla prodezza di Fagioli.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU NAPOLI

SASSUOLO

4-0 Osimhen, Osimhen, Kvara, Osimhen LECCE

JUVENTUS

0-1 Fagioli INTER

SAMPDORIA

3-0 De Vrij, Barella, Correa EMPOLI

ATALANTA

0-2 Hateboer, Lookman CREMONESE

UDINESE

0-0 SPEZIA

FIORENTINA

1-2 Milenkovic (F), Nzola (S), Cabral (F) LAZIO

SALERNITANA

1-3 Zaccagni (L), Candreva (S), Fazio (S), Dia (S) TORINO

MILAN

2-1 Djidji (T), Miranchuk (T), Messias (M) VERONA

ROMA

31 ottobre 18.30 DAZN MONZA

BOLOGNA

31 ottobre 20.45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023