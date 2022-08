Partite Serie A, 4a giornata: infrasettimanale e interlocutorio, i pronostici

Serie A quarta giornata, primo turno infrasettimanale di un calendario che procederà a ritmo sostenuto fino ai Mondiali Tutte le partite con data orario e dove vederle.

La 4a giornata di Serie A si gioca tra martedì pomeriggio e giovedì sera. Dieci gare senza un autentico big match con tante partite interlocutorie che mettono di fronte squadre di prima fascia ad avversarie di basso profilo. Il tutto in una classifica estremamente corta senza squadre a punteggio pieno.

Questo il calendario delle gare in programma per la quarta giornata con il programma di gioco e i dettagli della messa in onda.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SASSUOLO

MILAN

30 agosto ore 18:30 DAZN INTER

CREMONESE

30 agosto ore 20:45 DAZN ROMA

MONZA

30 agosto ore 20:45 DAZN SAMPDORIA

LAZIO

31 agosto ore 18:30 DAZN - SKY UDINESE

FIORENTINA

31 agosto ore 18:30 DAZN EMPOLI

VERONA

31 agosto ore 18:30 DAZN JUVENTUS

SPEZIA

31 agosto ore 20:45 DAZN - SKY NAPOLI

LECCE

31 agosto ore 20:45 DAZN ATALANTA

TORINO

1 settembre ore 20:45 DAZN BOLOGNA

SALERNITANA

1 settembre ore 20:45 DAZN - SKY

Serie A, 4a giornata, Sassuolo-Milan

É la replica della partita che lo scorso anno assegnò il titolo alla squadra rossonera. Ma si giocava a Reggio Emilia. Sassuolo che di quella squadra ha perso molto (Scamacca e Raspadori), Milan sempre al centro delle voci di mercato che riguardano Leao, corteggiatissimo dal Chelsea anche in queste ultime ore di calciomercato.

Milan formazione 2022-23. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

Serie A, 4a giornata, Roma-Monza

La Roma torna all’Olimpico da imbattuta, ma non senza rischi dopo il big match pareggiato all’Allianz Stadium contro la Juventus. La sfida contro il neopromosso Monza, peggior difesa del campionato con otto gol subiti, non sembra rappresentare un ostacolo di particolare rilevanza punto ma attenzione, anche contro un’altra il neopromossa, la Cremonese, la Roma ha sofferto parecchio.

Serie A, Inter-Cremonese

L’Inter torna in campo con la delusione della brutta sconfitta subita a Roma contro la Lazio ma anche con il peso di dover sostituire Lukaku, tornato non nelle sue migliori condizioni e vittima di un problema muscolare che rischia di tenerlo lontano dal campo per qualche tempo. Dzeko l’unica alternativa possibile. Cremonese ancora alla ricerca del suo primo punto stagionale.

Serie A, 4a giornata, Empoli-Verona

Sul campo dell’Empoli arriva un Verona che accusa già il peso di una classifica non facile. Molte le ombre sul nuovo tecnico gialloblù, Cioffi, messo in discussione e apparentemente già a rischio di esonero anche se per ora il club gli conferma la fiducia. La sua squadra in campo contro l’Atalanta non è dispiaciuta ma l’allenatore chiede rinforzi.

Serie A, 4a giornata, Sampdoria-Lazio

La Sampdoria è una delle squadre più travagliate di questo avvio di stagione punto non tanto per una questione di campo, quanto piuttosto societaria. Le vicende che riguardano il vecchio presidente Massimo Ferrero e le interminabili trattative che dovrebbero portare alla cessione delle quote azionarie ad un nuovo club si stanno facendo sempre più complicate. E questo non fa bene nemmeno alla squadra, reduce da una pesantissima sconfitta a Salerno. La Lazio vista in campo contro l’Inter si conferma una delle squadre migliori e più in forma di questo avvio stagione.

Serie A, 4a giornata, Udinese-Fiorentina

Sfida interessante tra due squadre che fino a questo momento hanno mostrato solo parzialmente le proprie potenzialità considerando che, tra l’altro, la Fiorentina ha nelle gambe i due complicati turni di qualificazione europea di Conference League contro il Twente. Udinese sicuramente rilanciata dal primo successo stagionale, in trasferta, contro il Monza.

Serie A, 4a giornata, Juventus-Spezia

Il complicato avvio di stagione della Juventus, tra infortuni e giocatori fuori forma, prosegue il suo ciclo contro lo Spezia. Allegri ha già potuto recuperare Szczesny: per Pogba e Di Maria i tempi saranno inevitabilmente più lunghi: il tecnico bianconero deve fare i conti con i turni di campionato ravvicinati, otto gare in dieci giorni e pensare al turnover.

Giocatori Juve 2022-23: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Serie A, 4a giornata, Napoli-Lecce

Reduce dal complicato e nervoso pareggio contro la Fiorentina che ha interrotto la sua serie di vittorie consecutive, Il Napoli di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare un Lecce che, al di là dei valori di un pronostico che appare scontato, si è mosso bene sul mercato con tanti arrivi importanti, a cominciare da Umtiti (Barcellona). Sicuramente per il Napoli l’occasione di far rifiatare qualche titolare.

Serie A, 4a giornata, Atalanta-Torino

Sulla carta la partita più interessante della giornata considerando che è l’unica sfida che vede di fronte due squadre imbattute e al comando della classifica. Una partita che, anche dal punto di vista tattico, risulta essere interessante nel testa a testa tra due allenatori solidi e di forti motivazioni, come Juric e Gasperini. È presto per definirlo uno scontro diretto, sicuramente è una sfida interessante per capire le potenzialità di entrambe le squadre.

Atalanta, rosa giocatori 2022 2023. Di chi è la squadra di Bergamo

Serie A, 4a giornata, Bologna-Salernitana

Con un pareggio e due sconfitte il Bologna è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. Della squadra di Mihajlovic preoccupano alcuni gol forse evitabili è una condizione complessiva ancora non particolarmente brillante punto ma non è la prima volta che la squadra rosso blu parte senza convincere per prendere quota a stagione in corso.

Questa la classifica di Serie A dopo le prime tre giornate

Classifica Serie A Pt. PG V N P ATALANTA

7 3 2 1 0 LAZIO

7 3 2 1 0 ROMA

7 3 2 1 0 MILAN

7 3 2 1 0 TORINO

7 3 2 1 0 NAPOLI

7 3 2 1 0 INTER

6 3 2 0 1 JUVENTUS

5 3 1 2 0 FIORENTINA

5 3 1 2 0 UDINESE

4 3 1 1 1 SASSUOLO

4 3 1 1 1 SPEZIA

4 3 1 1 1 SALERNITANA

4 3 1 1 1 EMPOLI

2 3 0 2 1 BOLOGNA

1 3 0 1 2 VERONA

1 3 0 1 2 SAMPDORIA

1 2 0 1 1 LECCE

1 3 0 1 2 CREMONESE

0 3 0 0 3 MONZA

0 3 0 0 3

