Napoli-Milan stasera. Formazioni, guida Tv

Milan e Napoli stasera al Maradona, a che ora si gioca e dove vederla. Ultime sulle formazioni

La partita tra Napoli e Milan rappresenta qualcosa di davvero speciale per questa stagione e per il calcio in genere. Anche da un punto di vista storico.

La memoria torna alle sfide che valevano lo scudetto tra il Milan degli olandesi e il Napoli di Maradona. Ma anche questa stagione non scherza. In fondo, prima della vittoria dell’Inter sulla Salernitana di venerdì scorso il Milan e il Napoli erano al comando della classifica a braccetto. Inter spettatrice interessata sullo sfondo: sperando magari in un pareggio. Perché anche se l’Inter deve ancora recuperare la partita contro il Bologna (quando ancora non si sa) pareggiando lo scorso diretto Napoli e Milan resterebbero un punto dietro alla squadra di Inzaghi.

Diversamente l’Inter tornerebbe al secondo posto alle spalle della vincente. E in attesa del recupero dei nerazzurri.

Milan formazione 2021-22. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

Formazione Napoli

Il Napoli ha approfittato della settimana di riposo, niente impegni di Coppa Italia per gli azzurri, per recuperare alcuni giocatori a mezzo servizio. Anguissa e Lozano sono tornati a lavorare in gruppo, e sono pronti al rientro anche se probabilmente per entrambi la partita contro i rossoneri inizierà solo dalla panchina. Assente Tuanzebe, Malcuit si è allenato a parte per tutta la settimana e non è al 1009%. Di conseguenze le opzioni per Spalletti sono decisamente poche e la formazione è praticamente fatta.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

Calendario serie A: partite campionato 2022. Lista completa e classifica

Formazione Milan

Ibrahimovic è tornato a lavorare con la squadra 42 giorni dopo il riacutizzarsi dell’infortunio al tendine che lo ha costretto a saltare diverse partite: in teoria il fuoriclasse potrebbe essere disponibile ma è molto difficile che Pioli decida di metterlo a rischio fin da subito. Quasi certamente il ruolo di attaccante di riferimento toccherà ancora una a Giroud. Romagnoli, uscito per un problema muscolare nel derby di Coppa Italia contro l’Inter non ha ancora recuperato e non è disponibile. In difesa Kalulu e Tomori. A centrocampo torna Bennacer, insieme a Tonali.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud

Statistiche e curiosità

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli: era il 2020, e finì 1-3. Ma negli ultimi sette anni i rossoneri hanno rimediato cinque pareggi e ben otto sconfitte. Partita all’insegna del gol, con una media realizzativa davvero molto alta: 22 gol nelle ultime cinque partite. Se la Juventus è la squadra che ha concretizzato la striscia positiva migliore, tredici risultati utili consecutivi, il Napoli è quella che ha guadagnato più punti nel corso del girone di ritorno, ben 18 in otto partite. Un ruolino di marcia di altissimo livello: anche se nel girone d’andata il Napoli aveva ottenuto otto vittorie nelle prime otto giornate di campionato. Sfida interessante le due squadre che contano più gol da fuori area in questa Serie A: il Napoli ne ha marcati dieci, sei dei quali firmati da Fabian Ruiz, il Milan nove (tre di Ibrahimovic).

Napoli-Milan è in programma oggi, domenica 6 marzo, alle ore 20.45 al “Diego Armando Maradona” di Napoli: arbitra Daniele Orsato. Diretta in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione.