Juventus-Torino 1-1, il Toro ferma la corsa della Signora

Come in tutti i derby che si rispettino, il Torino va al di là delle aspettative e ferma la corsa della Juventus

Le statistiche lasciano il tempo che trovano. E il Torino, una sola vittoria nelle ultime trenta partite della storia del derby della Mole, riesce nella non facile impresa di una Juventus lanciatissima verso la zona alta della classifica. Un pareggio sostanzialmente giusto: che il Torino merita sul campo recuperando il gol di De Ligt.

Juventus-Torino, la partita

Il derby di Torino apre con il botto la 26esima giornata di Serie A. La Juventus è senza Bonucci, ma si presenta anche senza Rugani che si ferma durante il riscaldamento: al suo posto Alex Sandro che si schiera da centrale in un ruolo certo non del tutto congeniale per il brasiliano. La partenza del Torino è eccellente. Szczesny deve intervenire di piedi su un insidiosissimo cross di Brekalo che sfonda sul lato debole con Belotti, al rientro dal primo minuto, in agguato da due passi. Ma al 13’, sfruttando una uscita piuttosto infelice di Milinkovic Savic la Juventus si porta in vantaggio, angolo di Cuadrado carico di effetto che De Lift infila in rete dal secondo palo.

Il torto della Juventus è quello di non battere il ferro caldo perché i tempi della reazione della squadra granata sono piuttosto lenti. I bianconeri si limitano a gestire, con un solo tiro nello specchio avversario (Dybala) che stavolta Milinkovic Savic respinge.

In avvio di ripresa la Juventus si ripresenta anche senza Pellegrini: e il Torino ne approfitta. Szczesny salva un sinistro dal limite di Mandragora ma si fa sorprendere da una deliziosa girata di Belotti con il sinistro sul cross di Brekalo. La Juventus viene arginata e controllata: Bremer è superlativo su un Vlahovic un po’ appannato e il Torino rischia addirittura il colpaccio con un’altra conclusione di Mandragora che finisce fuori di un nulla.

La Juventus si deve accontentare: dodicesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Allegri che tuttavia registra il secondo pareggio consecutivo. Per il Torino, da oltre un mese senza vittorie, un pareggio di cui andare orgogliosi che smuove la classifica dopo due sconfitte consecutive.

Juve che dovrà fare i conti con l’infermeria considerando gli acciacchi di Bonucci, Chiellini, Rugani e Pellegrini in vista del match di martedì in Champions League in casa del Villarreal.

Il tabellino

JUVENTUS – TORINO 1-1

13′ De Ligt, 62′ Belotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (46′ De Sciglio); Zakaria, Locatelli (74′ Arthur), Rabiot; Dybala (54′ McKennie), Vlahovic (74′ Kean), Morata.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (90′ Buongiorno), Rodriguez; Singo (80′ Ansaldi), Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo (75′ Pjaca); Belotti (79′ Sanabria).

Ammoniti: Cuadrado, Lukic, Mandragora