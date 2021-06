Juventus news. Rumors e notizie di oggi su possibili acquisti e cessioni della squadra bianconera. Ultimissime sul calciomercato Juve.

Juve news. La società bianconera progetta il futuro, assieme a mister Allegri, che ha fornito indicazioni per migliorare la rosa nella stagione calcistica 2021-22. Facciamo allora il punto della situazione sul mercato della Juventus, in base alle voci di oggi sui vari giocatori.

Locatelli alla Juve?

Secondo la Gazzetta dello sport, il centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana Manuel Locatelli è vicino alla Juventus. I bianconeri e il club emiliano trattano la formula per completare l’operazione, sulla base di un’offerta intorno ai 30 milioni e l’aggiunta del difensore Dragusin, che approderebbe al Sassuolo. Tuttavia al momento non c’è ancora alcuna ufficialità, ma si tratta solo di notizie giornalistiche.

Juventus, Perin possibile secondo portiere

Dopo l’addio di Buffon, la Juve ha bisogno di un secondo portiere che faccia da riserva al polacco Szczesny. Ma il nome giusto potrebbe già essere in casa, visto che Mattia Perin è tornato dal prestito al Genoa e ora Allegri vorrebbe trattenerlo in squadra.

Juve news Ronaldo

Il mercato della Juve è in fermento, ma il giocatore che potrebbe spostare gli equilibri anche in questo ambito, resta sempre Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta dimostrando tutto il suo valore a suon di gol e record anche a Euro 2020. Per il suo futuro la stampa internazionale ipotizza un possibile passaggio al PSG, ma per ora la realtà è che CR7 ha ancora un anno di contratto con il club del presidente Andrea Agnelli.

Juventus, cessioni in arrivo in difesa?

La Juve ha necessità di fare alcuni cessioni, sia per fare cassa sia per sfoltire la rosa. Il primo indiziato che potrebbe lasciare i bianconeri, secondo Tuttosport, è il terzino Gianluca Frabotta, lanciato fra i titolari da Andrea Pirlo, ora potrebbe passare al Genoa o all’Atalanta, per giocare con continuità.

Un altro calciatore che potrebbe essere ceduto, è il difensore centrale turco Merih Demiral, che interessa in particolare a Mourinho che lo vorrebbe portare alla Roma. Attenzione però anche Rugani e De Sciglio, di rientro dai rispettivi prestiti potrebbero essere di nuovo ceduti in nome del bilancio.

Queste le ultime notizie aggiornate su chi sta comprando la Juventus, ma anche sulle cessioni che inevitabilmente dovranno essere fatte. Non è un mistero infatti che il monte ingaggi debba essere alleggerito dalla società, per ripianare almeno in parte le perdite di bilancio registrate nell’ultimo anno.

