Euro 2020, dopo la fase a gironi arrivano le partite ad eliminazione diretta. Ecco il programma degli ottavi di finale degli europei. Date, orari e squadre qualificate.

Euro 2020 – sono Spagna e Svezia, dal Gruppo E, Francia, Germania e Portogallo, dal Gruppo F le ultime qualificate agli ottavi di finale. Ma è stata un’ultima giornata davvero intensa e incerta fino all’ultimo istante, soprattutto per la nazionale tedesca.

Dopo gli ultimi verdetti, finalmente conosciamo il quadro completo delle gare degli ottavi di finale di Euro 2020.

Tabellone Euro 2020 ottavi di finale

Ecco orari e date delle prossime partite che si disputeranno agli europei.

Belgio - Portogallo Sabato 26 giugno ore 18:00 Italia - Austria Sabato 26 giugno ore 21:00 Francia - Svizzera Domenica 27 giugno ore 18:00

Croazia - Spagna Domenica 27 giugno ore 21:00 Svezia - Ucraina Lunedì 28 giugno ore 18:00 Inghilterra - Germania Lunedì 28 giugno ore 21:00 Olanda - Repubblica Ceca Martedì 29 giugno ore 18:00 Galles - Danimarca Martedì 29 giugno ore 21:00

Le ultime qualificate di Euro 2020

Abbiamo visto cosa ci aspetta nelle prossime partite, ma ora ripercorriamo il percorso delle ultime nazionali qualificate agli ottavi di finale.

La Spagna, battendo nettamente la Slovacchia 5-0 con una partita di altissimo livello rispetto alle prime uscite, non esattamente straordinarie, si piazza seconda alle spalle della Svezia. Gli scandinavi, che nonostante un doppio vantaggio, si erano fatti rimontare dalla Polonia, rischiando il primo posto hanno vinto 3-2 la loro partita. La Polonia dell’asso Lewandowski eliminata al primo turno, ultima del suo girone, insieme alla Slovacchia, la peggiore delle terze classificate a causa della differenza reti.

Il Gruppo F si è trasformato in un’autentica lotteria. Germania due volte in svantaggio e due volte raggiunta dall’Ungheria, che fino all’ultimo istante, su un campo pesante dopo un violento nubifragio, mette alla frusta la squadra tedesca. Il 2-2 di Goretzka salva la Germania e condanna la generosissima Ungheria del CT italiano Marco Rossi.

Stesso risultato, 2-2 anche tra Francia e Portogallo, con ben tre calci di rigore: Cristiano Ronaldo con una doppietta diventa il re dei bomber internazionali, e Benzema (doppietta anche per lui) torna al gol e a un ruolo decisivo dopo non poche polemiche.

Uefa Euro 2020 squadre agli ottavi di finale

Le nazionali ripescate per gli ottavi, sono dunque il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Svizzera e l’Ucraina di Andriy Shevchenko, grazie a una differenza reti appena migliore di quella della Finlandia. Ora due giorni di riposo. Si torna in campo sabato, con un programma di alto livello, come abbiamo visto.

Nella parte alta del tabellone spicca la sfida tra il Belgio e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione uscente. La vincente potrebbe essere l’avversario dei quarti di finale dell’Italia, se gli Azzurri passeranno indenni l’ostacolo Austria (gara che si giocherà Londra, alle ore 21 di sabato).

Estremamente interessanti, infine, le sfida tra i vicecampioni del mondo della Croazia e la Spagna. Così come uno dei grandi classici del calcio europeo, vale a dire Inghilterra-Germania.

Queste in sintesi ciò che ci aspetta dalle prossime partite di Euro 2020. Il tabellone degli ottavi di finale è finalmente completo, ora spetterà al campo emettere i suoi verdetti. Solo chi vince la sfida secca con il proprio avversario accede ai quarti e potrà continuare a sognare di vincere il trofeo.

