Euro 2020, all’Italia tocca il Belgio: come giocano i Diavoli Rossi

Euro 2020, Belgio, formazione, come gioca punti di forza e punti deboli della squadra che nei quarti di finale affronterà gli Azzurri di Roberto Mancini. Tutto quello che c’è da sapere sui Diavoli rossi.

Europei di calcio 2021 – Passa il Belgio, grazie a una vittoria di misura e sofferta contro il Portogallo, 1-0 con gol di Thorgen Hazard allo scadere del primo tempo. Una vittoria anche fortunosa e determinata da molti episodi. Quindi la squadra del Belgio giocherà contro l’Italia venerdì 2 luglio alle ore 21 a Monaco di Baviera. Vediamo di seguito chi sono, e perché i diavoli rossi non vanno sottovalutati.

Come gioca il Belgio

La squadra diretta dal CT spagnolo Roberto Martinez può contare su alcune individualità di altissimo livello e su un centrocampo di grande intensità. Ovviamente le eccellenze sono il portiere Curtois, grande protagonista anche contro il Portogallo con diversi interventi decisivi soprattutto nella fase finale della partita; e Romelu Lukaku che davanti fa reparto praticamente da solo. Ma la vera forza dei Diavoli Rossi è la colonna vertebrale di un centrocampo dove nessuno butta via il pallone e dove il ragionamento e l’organizzazione di gioco sono il punto di vista comune: Vertonghen, Witsel, Vermaelen e soprattutto De Bruyne, uscito molto malconcio dalla sfida contro la squadra di Ronaldo.

Belgio, punti di forza

Una squadra organizzata, consistente con un contropiede micidiale e una difesa non velocissima ma estremamente solida ed esperta. É un momento eccellente per il Belgio che è riuscito a convergere in un progetto di una certa importanza talenti di altissimo livello che, anche a livello giovanile, sembra dare garanzie di una certa qualità.

Il collettivo del Belgio è indiscutibilmente uno dei migliori di questo Euro 2020: i Diavoli Rossi hanno tutto, fisico, testa e piedi. Oltre a una qualità non da poco. Una notevolissima duttilità tattica con molti giocatori in grado di interfacciarsi e scambiarsi di ruolo e di compiti.

Belgio, punti deboli

Come tutte le squadre che hanno eccellenti palleggiatori, il Belgio a volte corre il rischio di essere un po’ fine a se stesso e inconcludente. Una squadra che pur avendo grande esperienza ha sempre tradito in occasione delle grandi partite. E quella contro l’Italia sicuramente lo è. Le condizioni di Eden Hazard non sono certo le migliori: anche il fuoriclasse, schierato dal primo minuto contro il Portogallo è uscito stanchissimo e zoppicante in modo molto vistoso.

Italia-Belgio, quarti di finale

Il quarto di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio si gioca a Monaco di Baviera, Allianz Arena, venerdì 2 luglio, alle ore 21.

Italia e Belgio si sono affrontate 22 volte: 14 le vittorie azzurre. Quattro le sconfitte e altrettanti i pareggi. Tre le partite nella fase finale di un Europeo, tutte favorevoli all’Italia: l’ultima in Francia, in occasione dell’Europeo 2016. Finì 2-0 con vantaggio di Giaccherini e raddoppio di Pellé a tempo scaduto. Altra vittoria per 2-0 nell’Europeo del 2000 e un pareggio, 0-0 in quello del 1980.

