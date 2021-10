Inter-Juventus, la nona di Serie A si chiude a San Siro: formazioni del derby d’Italia

Domenica sera alle 20.45 San Siro ospita la 177esima edizione del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Le scelte degli allenatori. Video

Serie A, nona giornata: Inter-Juventus – Una delle partite più attese dell’anno, quella tra Inter e Juventus, arriva in un momento davvero significativo del campionato di Serie A.

Inter-Juventus, la partita

L’Inter è reduce dalla sua prima sconfitta in campionato, la Juventus ha registrato la sua sesta vittoria consecutiva ed è in serie positiva da cinque partite in Serie A con quattro vittorie consecutive senza subire nemmeno un gol. Il tutto a pochi giorni da un turno di Champions League e alla vigilia di un altro turno infrasettimanale.

La sfida tra Inter e Juventus alimenta poi moltissime che affondano nelle radici della storia del campionato di Serie A: dal famoso episodio del rigore negato a Ronaldo, a Calciopoli, al dominio Inter coinciso con la retrocessione d’ufficio della Juventus in Serie B. Il conto aperto tra Inter e Juventus non si è mai chiuso e forse non si chiuderà mai.

Una sfida molto sentita dai tifosi ma anche dai giocatori che accusano il clima di tensione che circonda la partita. Basti pensare che storicamente questa sfida è anche una delle tese a livello disciplinare. Negli ultimi anni una media di 7 cartellini gialli a partita.

Inter-Juventus le formazioni

Simone Inzaghi recupera tutti i giocatori in infermeria. Unico dubbio è Calhanoglu che per altro non sembrava tra i titolari, scavalcato da Vidal dopo le ultime buone prove. Darmian e Perisic dovrebbero tornare in campo dal primo minuti. Lautaro Martinez e Dzeko confermati sulla lina offensiva. Quasi certamente indisponibile Correa che si è allenato con qualche difficoltà a causa di problemi di carattere muscola.

Dybala è recuperato e torna disponibile ma quasi certamente solo per la panchina. Rabiot ha superato il Covid ed è convocato, anche lui a disposizione. De Sciglio ha pienamente convinto nelle ultime due uscite. Allegri dovrà decidere tra lui e Alex Sandro considerando anche un calendario di appuntamenti molto serrato. Chiesa-Morata il tandem offensivo così come la coppia Bonucci-Chiellini di difesa che a oggi ha dato la massima garanzia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata

Inter-Juventus, statistiche e curiosità

In tutto sono stati 176 i match di Serie A tra Inter e Juventus, 86 a Torino e altrettanti a San Siro. Juventus con 85 vittorie a fronte di 44 pareggi e 47 successi nerazzurri. Un bilancio favorevole ai bianconeri anche se storicamente l’Inter è la squadra che ha raccolto più successi e più in assoluto contro la Juve. Una curiosità: l’Inter non perde due gare consecutive da un anno e mezzo. E anche in quell’occasione la prima sconfitta fu contro la Lazio. E la seconda contro la Juventus…

Inter-Juventus si gioca alle ore 20.45 di oggi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro. Arbitra Maurizio Mariani, assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti. Quarto uomo Giovanni Ayroldi. Marco Guida alla VAR (assistente Matteo Passeri).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo sulla piattaforma DAZN.

La conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’ultima conferenza stampa di Massimiliano Allegri