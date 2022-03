Inter-Fiorentina 1-1, settima delusione nerazzurra

Ancora un pareggio in casa per l’Inter di Simone Inzaghi, 1-1, contro un’ottima Fiorentina non basta il gol di Dumfries e una palla gol clamorosa nel finale per rilanciare i nerazzurri

A conti fatti l’Inter sta vivendo un momento di grande difficoltà, forse non soltanto tecnico quanto, piuttosto, fisico.

Inter-Fiorentina 1-1, la partita

Una squadra che ha perso confidenza non solo con il gol, ma soprattutto con la vittoria: un solo successo nelle ultime sette partite di campionato, contro la Salernitana, il fanalino di coda del campionato. Per il resto, fatto salvo il turno da recuperare contro il Bologna, l’Inter accusa tre punti di ritardo dal vertice della classifica in attesa del risultato del Milan.

Il primo tempo dell’Inter è sostanzialmente deludente anche per merito di una Fiorentina che concede pochissimo, è molto rapida a ripartire e tiene costantemente in difficoltà una difesa nerazzurra che non può mai permettersi nemmeno mezza distrazione.

Non è un caso che le due falle gol più importanti della prima frazione capitino proprio a Saponara, libero di calciare a rete a ridosso dell’area di rigore avversaria. L’Inter si vede su solo su una rapida controffensiva di Lautaro Martinez che, allo scadere del primo tempo, trova il gol, annullato per un giusto fuorigioco.

In avvio di ripresa è ancora la Fiorentina a far vedere le cose migliori. Sull’asse di una splendida iniziativa di Castrovilli per Gonzales arriva il pallone che Torreira, con un morbido piatto destro, mette alle spalle di Handanovic. Il gol, se non altro, ha la proprietà di scrollare l’Inter dal suo torpore: la reazione nerazzurra è immediata e porta subito al pareggio di Dumfries. Bello il suo colpo di testa sul cross di Perisic.

Una vittoria che manca

Poi, però, l’Inter non va oltre. Di fronte a una squadra viola bene organizzata e che a uno a uno azzecca tutti i cambi, l’Inter non riesce a opporre nulla di davvero concreto. Nemmeno gli ingressi di Correa e Sanchez offrono alla formazione di Inzaghi la vivacità necessaria. Nonostante una clamorosa palla gol di Sanchez, deviata da un difensore in calcio d’angolo all’ultimo istante, la partita rimane sull’1-1, e l’Inter deve ringraziare Handanovic, protagonista di un clamoroso intervento a tempo scaduto su Ikoné, solo davanti alla porta avversaria.

Per l’Inter un’altra clamorosa occasione sprecata. La sosta per gli impegni della Nazionale capita nel momento migliore per consentire alla formazione nerazzurra di recuperare alcuni giocatori evidentemente in debito di ossigeno e lucidità.

Il tabellino

INTER – FIORENTINA 1-1

50′ Torreira 55′ Dumfries

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (80’ Dimarco); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal (90’ Caicedo), Perisic (80’ Gosens); Dzeko (74’ Correa), Lautaro Martinez (74’ Sanchez).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (90’+1 Martinez), Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez (90’+1 Callejon), Piatek (90’+1 Cabral), Saponara (73’ Ikoné).

Ammoniti: Milenkovic, Saponara, D’Ambrosio