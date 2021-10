A che ora gioca il Milan. Diretta su Sky streaming DAZN

Bologna-Milan, partita valida per la nona giornata di serie A si gioca stasera al Dall’Ara di Bologna. Orario, formazione, arbitro e guida Tv.

Bologna Milan è il bigh match della nona giornata di Serie A. La squadra di Pioli attualmente seconda in classifica è a caccia di punti dopo la deludente sconfitta in Champions League. Il Bologna invece secondo le statistiche Opta: non vince in casa contro il Milan in Serie A dal 2001/02. Di seguito le formazioni e la diretta Tv.

BOLOGNA – MILAN FORMAZIONI

La notizia più importante vede il giocatore simbolo dei rossoneri Ibrahimovic favorito al 60% su Giroud. Questo secondo le ultime indiscrezioni. Restano invece tutti i problemi d’infermeria, Pioli non potrà contare sulla presenza dei seguenti giocatori:

Rebic, Kessié, Pellegri, Maignan, Plizzari, Florenzi e Messias oltre a Theo Hernandez e Brahim Diaz.

Anche il Bologna deve fare i conti con il caciatori indisponibili, non saranno presenti: Bonifazi, Kingsley e Viola, ultimo acquisto della squadra rossonera

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

Arbtitro

Ad arbitrare la partita Bologna Milan di stasera sarà l’arbitro Paolo Valeri. Il Var vedrà presenti Chiffi assistito da Mondin.

A che ora gioca il Milan e dove vedere la partita stasera

La buona notizia per i tifosi di entrambe le squadre è che il Match Bologna Milan verrà trasmesso alle ore 20,45 anche da Sky in diretta Tv mentre la partita in streaming sarà trasmessa da DAZN.

