Italia Malta partita di qualificazione a Euro 2024 sulla carta più semplice: ma non sono ammessi sbagli. Ultime su pronostici e formazioni

Italia Malta, in programma sabato 14 ottobre allo Stadio San Nicola di Bari, non dovrebbe essere niente di più che un semplice esercizio.

Un buon allenamento per la Nazionale di calcio maschile in vista della partita più attesa, quella contro l’Inghilterra

Per approfondire vedi: Nazionale di calcio calendario partite italia

Italia Malta: ultime news

É un momento decisivo per la Nazionale di Luciano Spalletti chiamata a recuperare sei punti di ritardo dalla squadra inglese ma soprattutto a mantenere la seconda posizione che al momento condivide con Ucraina e Macedonia del Nord, pur con una partita giocata in meno.

Spalletti ha convocato 27 giocatori per questa scadenza, la preparazione è iniziata a Coverciano lunedì. Il tentativo è quello di ricreare un gruppo vincente e ripartire dalla buona prestazione che ha visto gli Azzurri vincere piuttosto bene contro l’Ucraina in una partita sicuramente più convincente rispetto a quella di Skopje contro la Macedonia del Nord.

Italia-Malta, i precedenti

Malta non è certo un test probante: nei nove precedenti contro la rappresentativa maltese l’Italia ha sempre vinto, nove partite e altrettanti successi, cinque in trasferta e quattro in casa.

L’ultimo precedente è ovviamente lo 0-2 del 26 marzo scorso fa quando sulla panchina azzurra c’era ancora Roberto Mancini. Contro Malta, prima sfida nel 1986 dopo il riconoscimento della rappresentativa da UEFA e FIFA, l’Italia non subisce reti da cinque gare, e dunque da trent’anni.

Sulla panchina maltese, dopo Ghedin e Mangia, c’è un altro allenatore italiano, Michele Marcolini, carriera da calciatore tra Serie A e B (Bari, Vicenza, Atalanta, Chievo e Padova). Non è certo la prima volta che l’Italia affronta un allenatore connazionale: è accaduto con Varrella e Leoni (San Marino), Panucci, De Biasi (Albania), Zaccheroni (Giappone), Ghedin (Malta, 4 volte), Foni (Svizzera), Trapattoni (Irlanda, 4 volte) e più recentemente con Marco Rossi, riconfermatissimo sulla panchina dell’Ungheria, affrontato anche nell’Europeo vinto due anni fa.

Italia Malta le probabili formazioni

La squadra si è allenata regolarmente con eccezione di Federico Chiesa che ha eseguito un lavoro individuale.

Con Malta Luciano Spalletti potrebbe anche permettersi qualche ulteriore esperimento salvaguardando alcuni dei titolari per la trasferta di Wembley. Probabilmente riposo per Tonali e spazio ai rientranti Kean e Bonaventura che mancano in azzurro da anni. Con una occasione in difesa anche per Gatti.

Queste le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Bonaventura, Cristante; Berardi, Raspadori, Kean. CT Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, Borg, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Satariano, Jones. CT Michele Marcolini.

Qundo gioca l’Italia contro Malta

Italia Malta si gioca sabato 13 ottobre alle 20.45 allo Stadio San Nicola di Bari. Arbitra il croato Duje Stukan. In vendita 52600 biglietti. Diretta TV in chiaro su RAIUno, streaming su RAIPlay.

Le quote sono chiaramente chiusissime in favore dell’Italia con percentuali infinitesimali: la vittoria azzurra è data 1.03 il pareggio 17 e una eventuale vittoria maltese addirittura 67 volte la posta.

La Nazionale di calcio torna a Bari a distanza di poco più di sette anni. L’ultima volta risale infatti al settembre 2016, esordio di Ventura in panchina e brutta sconfitta contro la Francia (1-3). Fu la prima volta in cui il VAR venne testato nel nostro paese. A Bari l’Italia ha ottenuto oltre a questa sconfitta, l’unica, nove vittorie e un pareggio in un bilancio sostanzialmente molto positivo.

Dopo il match la Nazionale di calcio tornerà a Coverciano per preparare la trasferta di Wembley che dovrà riscattare la sconfitta all’esordio del girone di qualificazione, 1-2, del 23 marzo scorso a Napoli.