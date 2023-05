Siviglia contro Juventus, chi vince la partita di giovedì va in finale di Europa League. Assenti, infortuni, formazione e su che canale vederla in televisione.

La Juventus a Siviglia gioca la semifinale di ritorno di EL 2023 e ogni tifoso bianconero spera in una vittoria per qualificarsi alla finalissima, in calendario il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Ma come arrivano le due squadre all’incontro, quali sono le possibili formazioni e dove si vede la partita. Ne parliamo qui di seguito.

Siviglia-Juventus, previsioni e pronostici

La Juventus secondo addetti ai lavori e bookmakers non è decisamente la squadra favorita. ‘Colpa’ della brutta partita di Torino, che la Juve ha pareggiato all’ultimo istante grazie al gol di Gatti dopo un primo tempo pessimo e di grande sofferenza. Il Siviglia è la squadra che ha vinto più volte l’Europa League: ben sei.

La Juve insegue un’altra finale europea dopo quella persa con il Real Madrid in Champions League. Era il 2017. Ma questa volta per centrare la finale la vecchia signora deve per forza vincere, visto il pareggio dell’andata. In caso di eventuale parità dopo i 90 minuti di gioco regolamentari il risultato si deciderà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

I precedenti di Siviglia-Juventus

Due squadre che si conoscono bene e che si sono già affrontate in passato. Ma sempre e solo in Champions League e nella fase a gironi, senza la complicazione di un’eliminazione diretta. Due vittorie bianconere, una delle quali proprio a Siviglia nel 2016 con reti di Marchisio, Bonucci e Mandzukic, un pareggio e un successo degli andalusi.

Il Siviglia è solo decimo in campionato ma ha ancora la possibilità di recuperare una qualificazione alle coppe europee dell’anno prossimo. Anche i biancorossi guardano alla Europa League, un po’ per la tradizione del club, che ha vinto per l’ultima volta il trofeo nel 2020 battendo l’Inter di Conte, e un po’ per opportunità con le stesse identiche ambizioni della Juve. Siviglia che in campionato è reduce da una comoda vittoria 0-3 sul campo del Valladolid.

Siviglia-Juventus, le possibili formazioni

Allegri ha perso di nuovo Bonucci, che proprio ieri ha annunciato il suo ritiro l’anno prossimo, e l’infortunio di Pogba non è più una novità. Secondo le ultimissime Juve 5 minuti, il tecnico bianconero tiene in ballottaggio Miretti e Fagioli, una maglia sola per i due giovanissimi, mentre davanti dovrebbe giocare Vlahovic con Milik in panchina.

Nel Siviglia Suso, assente anche a Torino, non ha recuperato. Ocampos, costretto a lasciare il campo nella partita d’andata quando stava giocando molto bene, ce la farà. Formazione quindi quasi completamente confermata rispetto a sette giorni fa.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

Dove vedere Siviglia vs Juventus

Siviglia-Juventus si gioca alle ore 21 di giovedì 18 maggio. Arbitra l’olandese Danny Mekkelie, uno dei migliori fischietti europei. Diretta gratuita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Ma anche in streaming a pagamento, su DAZN e su SKY per tutti gli abbonati e sulle APP SKY Go e NOW TV.

In sintesi va in finale di EL chi passa il turno. Per riuscirci la Juventus deve vincere, e dunque fare risultato pieno. Nell’altra semifinale la Roma contro Bayer Leverkusen.