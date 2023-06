Juventus Women Vs Roma finale Coppa Italia femminile, quando si gioca, dove e a che ora vedere bianconere e giallorosse

Si fa sempre entusiasmante il confronto tra Juventus Femminile e Roma dopo il testa a testa di campionato e la sfida di Supercoppa.

La stagione di calcio femminile italiana arriva alla sua stretta conclusiva con l’ultima partita ufficiale, la finale di Coppa Italia.

Coppa Italia femminile 2023, come funziona la finale

Gara secca per la partita che assegna il terzo trofeo femminile della stagione. Si gioca in campo neutro all’Arechi di Salerno. Novanta minuti con coda ai tempi supplementari in caso di parità ed eventuali calci di rigore se anche 120’ di sfida non dovessero bastare.

Si tratta anche della sesta sfida stagionale tra Roma Femminile e Juventus Women: due vittorie della Juventus nel corso della regular season, altrettante nella poule scudetto dominata dalla Roma che nonostante due sconfitte nella post-season ha conquistato il suo primo titolo nazionale. La Juventus ha perso il titolo, ma nei cinque scontri diretti contro la Roma di quest’anno non ha mai perso. Perché anche in Supercoppa è stata battuta solo ai calci di rigore.

Juventus Women-Roma, le probabili formazioni

Un testa a testa davvero straordinario quello tra Juve e Roma che ha ulteriormente alzato il confronto di un calcio femminile italiano che aveva bisogno di una grande rivalità.

La Roma, dopo avere strappato scudetto e Supercoppa, ha la straordinaria possibilità di coronare una stagione fantastica con un Triplete senza precedenti per la squadra giallorossa.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso, Gunnarsdottir; Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

ROMA FEMMINILE (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Glionna, Giugliano; Greggi, Haavi, Giacinti; Andressa.

La finale di Coppa Italia femminile 2023 tra Juventus Women e Roma si gioca alle 16.30 di domenica 4 giugno allo stadio Arechi di Salerno. Arbitra Michele Del Rio di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sul digitale terrestre da LA7 e in live streaming sulla piattaforma TIMVision, su DAZN grazie a Juventus TV e sul sito ufficiale di LA7.

