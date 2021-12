Juventus Champions. Quando gioca e con chi la Juve in Champions League

Juventus Champions League 2021-2022. Ecco avversario e date prossime partite della Juve. Sorteggi ottavi di finale e regolamento Uefa Champions League.

Juve Champions League 2022 calendario. I bianconeri si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions arrivando primi nel proprio girone, davanti ai campioni in carica del Chelsea. Ma ora, dopo il sorteggio di oggi, la Juventus conosce il proprio avversario da affrontare. Vediamo allora di chi si tratta, quando si gioca e come funzionano gli ottavi di questa competizione.

Contro chi gioca la Juve in Champions

Negli ottavi di finale di Champions League, la Juventus giocherà contro il Villareal. E’ questo l’esito del secondo sorteggio dell’urna di Nyon. Il primo (che aveva accoppiato la Juve allo Sporting Lisbona) era stato annullato a causa “di un problema tecnico con il software di un fornitore esterno che indica quali squadre non possono giocare tra di loro“, come annunciato dalla Uefa.

La Juve giocherà la partita di andata in trasferta in Spagna, mentre quella di ritorno in casa all’Allianz Stadium. Le due gare si giocheranno in una delle seguenti date, ancora in via di definizione da parte della UEFA:

partita di andata (15-16 o 22-23 febbraio 2022)

partita di ritorno (8-9 o 15-16 marzo 2022).

Chi sono le squadre qualificate agli ottavi di Champions

Queste le 16 squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale di Champions (fra parentesi la nazionalità):

Ajax (Olanda)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Bayern (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Inter (Italia)

PSG (Francia)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Lille (Francia)

Salisburgo (Austria)

Benfica (Portogallo)

Villarreal (Spagna).

Come funzionano gli ottavi di Champions

Gli ottavi di finale danno il via alla fase ad eliminazione diretta di questa competizione. Vi accedono le vincitrici dei gironi e le seconde classificate.

Nel sorteggio le squadre prime classificate possono incontrare solo una delle seconde. Ad eccezione di quelle stessa nazione (i derby nazionali sono consentiti solo dai quarti di finale in poi) o quelle già affrontate durante il girone. Quindi nel caso della Juve, arrivata prima nel proprio gruppo, le seconde che non poteva affrontare sono Inter (perché italiana) e Chelsea (già affrontata in precedenza).

Le restanti 6 invece si, e proprio fra queste si trovava il Villareal, prossimo avversario in Champions dei bianconeri.

Questo l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League per la Juve. Abbiamo visto contro chi gioca e quando, ora i calciatori allenati da Allegri dovranno dare il massimo per provare a superare il turno e accedere ai quarti (dove l’avversario verrà stabilito da un nuovo sorteggio). A seguire si giocheranno semifinali e finale (il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo), ma ad oggi il percorso è ancora lungo è ricco di insidie per i bianconeri.

