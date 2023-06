Finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Analizziamo quante sono le possibilità di vittoria per la squadra di Simone Inzaghi. Previsioni, ultime Manchester e Inter

La finale di Champions League tra Inter e Manchester Ciry è ormai vicinissima. Si tratta dell’ultimo atto ufficiale nella stagione nel calcio europeo che si chiuderà con l’assegnazione del suo trofeo più importante.

Secondo bookmaker e addetti ai lavori il Manchester City, che a oggi ha sempre inseguito, e visto costantemente fallire, la sua corsa alla Champions League è di gran lunga favorita. Ma l’Inter ha qualche chance di vittoria sul Manchester City? Previsioni proiezioni e ultime news.

Di chi è il Manchester City oggi

Sarà una finale Champions del tutto inedita quella fra inter e City. La sesta per l’Inter, che ne ha vinte tre – l’ultima delle quali nel 2010 nell’anno dello storico Triplete di José Mourinho. La seconda per il Manchester City di Pep Guardiola che ha perso quella di due anni fa, a Porto, contro i connazionali del Chelsea, allora allenati dal tedesco Tuchel e proprietà dell’oligarca russo Roman Abramovic.

Da allora il Manchester City è diventato, se possibile, ancora più forte. Al momento i Light Blues sono considerata la squadra più ricca del mondo. La proprietà è del City Football Group, una delle multinazionali del calcio più forti e ricche del mondo. Proprietaria di numerose squadre, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo FC, Girona, Palermo, Troyes, Lommel tra le altre.

Da quando ha acquisito la società il gruppo presieduto dallo sceicco di Abu Dhabi Mansour bin Zayed Al Nahyan avrebbe investito non meno di 3 miliardi di euro vincendo moltissimo, cinque titoli nazionali in sette anni, sette dal 2008, da quando il gruppo arabo ha acquisito il club. Oltre a tre FA Cup, sei Coppe di Lega e tre Charity Shields. Ma in Europa i conti non tornano: bacheca del tutto vuota, nonostante l’arrivo di uno specialista assoluto come Guardiola, in panchina dal 2016.

Inter ultime notizie

L’Inter ha concluso le sue fatiche di campionato domenica pomeriggio battendo nell’ultimo turno di Serie A il Torino grazie a un gol di Lautaro. I nerazzurri di Inzaghi chiudono la stagione italiana con due trofei: Supercoppa, e Coppa Italia. Ma la Champions League è il gran finale, la partita che probabilmente nessuno – nemmeno il più ottimista tra i tifosi nerazzurri – si sarebbe mai aspettato di poter giocare.

La squadra è al lavoro da giorni nel suo training center di Appiano Gentile, la vacanze arriveranno solo da lunedì prossimo. Simone Inzaghi indica nel possesso palla una delle chiavi della partita: “Dovremo essere bravi e aggressivi nel tentativo di togliere loro le briglie del gioco perché loro in questo sono maestri. Ma soprattutto dovremo essere bravi a creare superiorità quando avremo la palla. Sarà importante leggere bene la partita, sopportare i momenti in cui dovremo soffrire e sfruttare quelli in cui potremo essere più offensivi”.

Il grande dubbio per il tecnico è tra Dzeko e Lukaku. La squadra partirà per Istanbul sabato. Venerdì ultimo allenamento alla Pinetina, sabato rifinitura e conferenza stampa all’Ataturk Olympic Stadium.

Manchester news: le parole di Guardiola

Anche il City lavora nel suo splendido centro sportivo, in un ambiente estremamente sereno e motivato. La squadra di Guardiola ha vinto tutto: campionato ed FA Cup, battendo in finale i rivali concittadini dello United. I tifosi non stanno più nella pelle. La squadra sogna il Treble, il tris dei trofei stagionali più importanti che proprio l’Inter fu l’unica squadra a vincere nel 2010, con Mourinho.

Pep Guardiola sottolinea le qualità dell’Inter: “Una squadra che ha mille vite, e un grandissimo orgoglio. Con tanti campioni e che di sicuro ci renderà la vita difficile. Favoriti? Non ci credo ai favoriti a questo punto della stagione. Se sono lì sono favoriti quanto noi, hanno eliminato il Bayern Monaco, battuto Barcellona, Benfica, Porto e Milan. Direi che è un cammino molto più che autorevole. Nessuna paura da parte nostra, ma grandissimo rispetto.

Inter Manchester: pronostici

Ma venendo alle premesse… questa Inter può battere il Manchester City? Se analizziamo le quote la risposta dei bookmaker è no. Manchester largamente favorito. Anzi… si tratta di una delle finali nella storia recente della Champions League con le quote più divisive in assoluto. Le ultime danno il City vincente a 1.5 (50 centesimi ogni euro giocato) e l’Inter a 6.50 (6.50 ogni euro giocato). Il pareggio al 90’, che porterebbe le squadre ai tempi supplementari, è quotato 4.60 (quotazioni medie su cinque operatori internazionali del settore).

Ma il calcio molto spesso ha smentito le quote e gli esperti. Con eventi che hanno visto vincere il trofeo il cosiddetto Underdog, lo sfavorito della vigilia. Che stavolta è l’Inter. Prontissima a dimostrare che, come nel 2010, quando la grande favorita era il Bayern, i bookmaker si sono sbagliati

Inter-Manchester maxischermi e biglietti

La Milano nerazzurra sogna in grande. Dal 2010, da quando l’Inter alzò il trofeo, due finali perse, entrambe con la Juventus: nel 2015 con il Barcellona e due anni dopo con il Real Madrid. Inter, sconfitta nella finale di Europa League dal Siviglia nel 2021, non è mai più arrivata così in alto in Europa.

Saranno 20mila i tifosi dell’Inter in partenza per Istanbul sede della finalissima che sarà ospitata dal grandissimo Stadio Olimpico Atataurk. Non meno di altri 70mila la seguiranno a San Siro, dove saranno allestiti maxischermi per consentire a tutto il popolo nerazzurro di soffrire in buona compagnia: magari anche di festeggiare.