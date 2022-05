Finale Coppa Italia 2022, Juventus-Inter in chiaro su Mediaset

Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia di quest’anno. Vediamo chi ha vinto di più, situazione biglietti, probabili formazioni e come vedere la partita gratis in TV.

Juventus–Inter è la partita chiude la Coppa Italia: i bianconeri cercano una rivincita dopo il k.o. in Supercoppa dello scorso gennaio (persa proprio contro gli uomini di Inzaghi), mentre i nerazzurri provano ad aggiudicarsi il secondo trofeo stagionale in attesa di capire come finirà il campionato.

Vediamo curiosità, quanto biglietti sono stati venduti, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Quante Coppe Italia ha vinto la Juve?

La Juventus è la squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia: i bianconeri hanno infatti vinto la competizione per ben quattordici volte, più di chiunque altro.

La squadra torinese è inoltre l’attuale detentrice in carica del trofeo, vinto il maggio scorso imponendosi per 1-2 contro l’Atalanta.

Quante Coppe Italia ha vinto la Juventus? Elenco vittorie

Quante Coppe Italia ha vinto l’Inter

L’Inter è al terzo posto per numero di vittorie della Coppa Italia: la formazione nerazzurra ha infatti nella propria bacheca sette trofei, così come la Lazio. Meglio di loro solo la Roma (nove) e, appunto, la Juventus.

L’ultimo successo dei meneghini è però piuttosto distante nel tempo, essendo arrivato al termine della stagione 2011: a firmare il successo nella finale contro il sorprendente Palermo di Delio Rossi furono Eto’o e Milito.

Juventus-Inter, probabili formazioni finale Coppa Italia

La Juventus si presenta alla finale di Coppa Italia con qualche recupero importante, uno su tutti quello di Locatelli. Difficile immaginare che il ragazzo sia titolare, ma è possibile che Allegri lo inserisca a partita in corso. I bianconeri dovrebbero dunque optare per un 4-2-3-1 con Perin (portiere di Coppa) titolare e il terzetto Cuadrado–Dybala–Morata alle spalle di Vlahovic.

Non dovrebbero esserci problemi o novità di sorta per quanto riguarda la formazione dell’Inter: Inzaghi dovrebbe infatti affidarsi ai “soliti”, con Lautaro e Dzeko a guidare l’offensiva e capitan Handanovic tra i pali.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Juventus–Inter.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All.: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Dove si gioca e dove vedere la finale di Coppa Italia 2022

La finale di Coppa Italia è in programma domani, mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in chiaro in esclusiva su Mediaset : la partita tra Juventus e Inter sarà dunque visibile gratuitamente su Canale 5 e su Mediaset Play. Il fischio d’inizio dell’arbitro Valeri è fissato per le ore 21.