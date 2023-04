La Juventus coglie un pareggio a Lisbona contro lo Sporting e si qualifica per la semifinale di Europa League

Passa la Juventus, al termine di una partita bruttina nella quale la squadra di Allegri si è adattata a fare il minimo in modo mai troppo brillante. Basta un gol nel primo tempo di Rabiot.

Ma per tutta la ripresa la squadra bianconera rimane aggrappata a un risultato di margine minimo, correndo qualche rischio inutile.

Sporting Lisbona-Juventus, il gol di Rabiot

In uno stadio gremito la Juventus deve dimostrare calma e sangue freddo, magari provando a giocare anche meglio contro una squadra assolutamente inferiore per nomi e quota tecnica. Il gol di Rabiot, già al 9’, sembra incanalare la partita sul binario migliore. Un lungo cross dal calcio d’angolo trova la difesa dello Sporting molto imprecisa, Rabiot riesce ad agganciare il pallone in mischia anticipando gli avversari.

Lo Sporting pareggia quasi subito: stavolta Rabiot è lo sfortunato protagonista cercando di anticipare Ugarte, che gli scappa alle spalle, aggancia il sinistro del suo avversario provocando un penalty: che Edwards trasforma. Nel primo tempo solo un colpo di testa di Diomande che finisce sul fondo di poco…

Sporting Lisbona-Juventus 1-1

La Juventus in avvio di ripresa sembra dare l’illusione di volere chiudere la partita e attacca con maggiore aggressività. Riesce anche a costruire un paio di belle opportunità, ma le sbaglia. Clamorosa quella che Cuadrado mette sulla testa di Vlahovic che incredibilmente da pochi passi non riesce a concretizzare di testa.

Lo Sporting, piuttosto inconcludente, comincia a farsi davvero pericoloso solo quando la partita volge ormai al termine. Occasionissima per Esgaio che sfrutta un clamoroso liscio di Danilo arrivando solo davanti a Szczesny. Gran tiro a botta sicura, palla alta. Ancora più eclatante la palla gol clamorosamente fallita da Coates che a pochi passi dalla porta cerca di agganciare con un comodo piatto destro sull’ennesimo pallone messo in mezzo da un imprendibile Edwards… palla di nuovo alta.

Di fronte a tanti errori la Juventus ringrazia e incassa il pareggio che vale l’accesso alla semifinale dove affronterà il Siviglia, vittorioso 3-0 sul Manchester United. La corsa europea della Juve continua: certo non all’insegna del bel gioco e del divertimento. Passa anche la Roma che ai tempi supplementari batte 4-1 il Feyenoord. Sconfitta in casa la Fiorentina, ma comunque in semifinale di Conference League, affronterà il Basilea che ai tempi supplementari ha vinto 1-2 a Nizza.