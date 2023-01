Coppa Italia, Inter-Parma e il calendario degli ottavi: diretta TV e formazioni

La sfida di San Siro tra Inter e Parma (ore 21) apre le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia

L’Inter ospita il Parma e apre il cartellone degli ottavi di finale di Coppa Italia la cui programmazione si dilata tra questa settimana e la prossima.

Una prima anticipazione attesissima di quello che sarà il match di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan in programma mercoledì prossimo, 18 gennaio all’Olimpico di Roma nella partita secca che assegnerà il primo trofeo stagionale italiano.

Questo il programma degli ottavi di Coppa Italia con la programmazione televisiva in chiaro.

Coppa Italia Ottavi di finale Data e orario di gara In onda Inter Parma 10 gennaio ore 21.00 Canale 5 Milan Torino 11 gennaio ore 21.00 Canale 5 Fiorentina Sampdoria 12 gennaio ore 18.00 Italia 1 Roma Genoa 12 gennaio ore 21.00 Canale 5 Napoli Cremonese 17 gennaio ore 21.00 Canale 5 Atalanta Spezia 19 gennaio ore 15.00 Italia 1 Lazio Bologna 19 gennaio ore 18.00 Italia 1 Juventus Monza 19 gennaio ore 21.00 Canale 5

Coppa Italia, Inter-Parma: la presentazione

Il Parma, in un tabellone dominato dalle squadre di Serie A è una delle uniche due squadre del campionato cadetto che ha superato i turni preliminari. L’altra, il Genoa, giocherà giovedì sera all’Olimpico contro la Roma.

Per l’Inter è un esordio assoluto nella competizione. La squadra di Simone Inzaghi, detentrice del trofeo vinto lo scorso anno e testa di serie #1 del tabellone, avrà il vantaggio di giocare in casa una gara eliminatoria di sola andata. Un meccanismo quello della Coppa Italia che non prevede partita di ritorno. Estensione a supplementari in caso di parità dopo i 90’ regolamentari o ai rigori in caso di parità confermato dopo i due tempi di 15’ che prolungherebbero la sfida oltre il termine.

Il Parma, sesto nel campionato di Serie B dopo il pareggio esterno contro il Venezia (2-2) nel turno di Santo Stefano, ha avuto più di due settimane per prepararsi a questa sfida. Ma non vince da quasi un mese (0-2 a Brescia). Il campionato cadetto riprenderà dopo la sosta solo il prossimo fine settimana.

Inter reduce da un pareggio a Monza che ha lasciato l’amaro in bocca vista la rimonta dei brianzoli a tempo quasi scaduto e su autorete, quando i nerazzurri sembravano ormai avere in pugno la partita.

Inter-Parma: formazioni e statistiche

L’ultimo precedente di Coppa tra Parma e Inter risale al 2006: vittoria dell’Inter al Tardini con gol di Martins e pareggio senza reti a San Siro. Fu una partita beneaugurante per l’Inter che poi vinse quell’edizione nella doppia sfida in finale contro la Roma. Il trofeo – prima della riforma – si giocava ancora sulla base di una doppia sfida, andata e ritorno.

Il Parma si dimostra avversario consistente in Coppa Italia. Nei due turni precedenti ha vinto sia con la Salernitana, 0-2 in trasferta, che contro il Bari, 1-0 in casa.

In tutto sono 54 le sfide tra Inter e Ducali: 22 le vittorie dell’Inter, 16 quelle emiliane con altrettanti pareggi. Una sfida che riporta alle luci del massimo campionato un Parma ambizioso, retrocesso due anni fa e alle prese con una delicata ricostruzione che lo scorso anno ha visto la squadra fallire l’aggancio alla zona promozione.

Niente Handanovic in panchina alle spalle di Onana. Il portiere sloveno è assente per un risentimento muscolare. Spazio alle seconde linee. E niente Lukaku. In una stagione tormentatissima il belga si è di nuovo fermato per una infiammazione tendinea. Riposo per Dzeko, spazio in attacco a Correa.

Pecchia punta su Benedyczak al centro del tridente con Tutino e Man. Osorio potrebbe non essere della partita, nel caso spazio a Balogh.

Queste le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.

PARMA (4-3-3): Chichizola; Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Tutino, Benedyczak, Man.

Inter-Parma di Coppa Italia si gioca alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, San Siro. La partita di apertura della seconda competizione nazionale, come tutto il resto della rassegna, andrà in onda in chiaro e in prima serata su Mediaset: diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.