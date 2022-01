Coppa Italia femminile, quarti di finale: le ultimissime e il programma di gioco

La prima pausa del campionato di Serie A femminile consente le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: il programma delle gare

La Coppa Italia arriva in un momento molto interessante della stagione di calcio femminile. La Juventus per la prima volta si è fermata dopo una serie di 36 vittorie consecutive. E da ieri è anche priva di Cristiana Girelli, positiva al Covid proprio quando stava per avere il green pass.

Coppa Italia femminile, le partite di sabato

Il format della Coppa Italia femminile è diverso da quello maschile, molto più completo e competitivo. Le teste di serie dopo la fase di qualificazione dai vari gironi sono di fatto azzerate e gli abbinamenti sono stati decisi da un sorteggio che ha messo sullo stesso piano tutte le squadre. Offrendo alcune sfide davvero molto avvincenti. Gare divise in due giorni, tra sabato e domenica.

Sabato, alle 12.00 al Comunale di Ponte Lambro il Como, unica squadra di Serie B promossa alla fase a eliminazione diretta, ospita la Roma femminile, detentrice del torneo. Una grande occasione per le lariane che pure non giocano una gara ufficiale da oltre un mese.

Perché il campionato cadetto è fermo dal 12 dicembre, da prima della sosta: e le tre gare previste nel 2022 sono state rinviate a causa del Covid. Como primo in classifica con undici vittorie in dodici gare e un attacco da 26 gol. Un test più che valido per la Roma.

Alle 12.30 va in scena il derby tra Empoli e Fiorentina: il 12 dicembre la sfida toscana finì 1-1, e le due squadre sono praticamente appaiate in classifica, a due punti di distanza l’una dall’altra. Si gioca al “Torrini” di Sesto Fiorentino.

Coppa Italia femminile le partite di domenica

Grande attesa anche per la sfida di domenica tra Sampdoria e Milan. La gara d’andata è in programma alle 12.30 di domenica: le due squadre si affrontano al “Garrone” di Bogliasco. Per la Sampdoria è il biglietto da visita nel calcio che conta, una grandissima opportunità per una squadra che sta facendo benissimo alla sua prima stagione di Serie A e che pensa in grande, nonostante le tante difficoltà societarie di queste ultime settimane.

La Sampdoria, presieduta da poche settimane dall’ex giocatore di Samp e Nazionale Marco Lanna, si appresta a cambiare molto e punta forte sul calcio femminile. Con la sosta del campionato di Serie A è facile attendersi un buon pubblico a Bogliasco, con tutto lo staff dirigenziale delle blucerchiate: una curiosità, Milan e Samp si sono appena affrontate domenica scorsa, vittoria rossonera per 4-0. Ma nella gara d’andata a settembre la Samp aveva fatto sudare molto il Milan, che passò di misura: 0-1.

Milan femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Ma la partitissima è inevitabilmente quella tra Inter e Juventus, secondo match stagionale tra le Bianconere e la loro ex allenatrice, Rita Guarino. Juventus Women costretta a fare a meno di Girelli come detto, per altro già assente nelle prime uscite del nuovo anno. La partita è in programma domenica alle 14.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco: biglietti già in vendita da ieri presso la segreteria del Calcio Lecco, biglietterie aperte prima della gara anche allo stadio. A ottobre, a Sesto San Giovanni, la Juventus vinse 1-2.

La Serie A femminile torna il 6 febbraio con la 14esima giornata. Le gare di ritorno di Coppa Italia sono invece programmate nella sosta successiva, tra il 12 e il 13 febbraio.