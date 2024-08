Sorteggi Champions 2025 squadre italiane: quali sono le avversarie, contro chi giocano e quando. Ecco chi rischia di più e chi è stata fortunata.

Dopo il nuovo sorteggio Champions 2025 conosciamo tutte le avversarie delle 5 squadre italiane qualificate a questa edizione con girone unico. Vi anticipiamo subito che alcune hanno avuto fortuna con sorteggi sulla carta meno difficili, ad altre invece è andata peggio e avranno difficoltà a superare il turno.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le formazioni italiane che giocano in UCL per poi passare alle rivali e alle possibilità di qualificazione.

Che squadre italiane ci sono in Champions 2025?

Le 5 squadre qualificate alla nuova Superchampions grazie al campionato di Serie A sono:

Inter

Milan

Juventus

Atalanta

Bologna

Come potete notare sono tutte squadre di centro-nord Italia. Infatti 2 delle formazioni più forti del centro sud, vale a dire Napoli e Roma, non si sono qualificate per questa edizione.

Sorteggi di Champions: a chi è andata peggio

Di queste squadre di calcio appena citate quelle che rischiano di più dopo i sorteggi sono: Atalanta e Bologna. Visto che l’urna da cui hanno estratto le squadre gli ambasciatori Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon, con gli abbinamenti poi perfezionati dal computer, prevede:

Per l’ Atalanta : Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shaktar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda.

: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shaktar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda. Per il Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Benfica, Shaktar, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa.

Champions League sorteggio: a chi è andata meglio

Al contrario invece gli abbinamenti migliori (sempre sulla carta) sono stati per Inter, Juventus e Milan. Infatti nelle 8 partite previste da questa fase del torneo affrontano rispettivamente:

Milan : Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava

: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava Inter : Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga

: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga Juve: Lipsia, Manchester city, Club Brugge, Benfica, PSV, Lilla, Stoccarda, Aston Villa.

Quando inizia e finisce la Champions 2025?

Abbiamo visto le avversarie delle squadre italiane in coppa campioni e chi rischia di più. Ma quando si giocano le partite di Uefa Champions League quest’anno? Il calendario prevede 8 turni in totale, il primo dei quali si gioca fra martedì 17 e giovedì 19 settembre 2024. Quindi la UCL comincia il 17 settembre, mentre per quanto riguarda la prima fase finisce il 29 gennaio 2025.

Queste tutte le date delle partite giornata per giornata:

prima: 17–19 settembre 2024

seconda: 1-2 ottobre 2024

terza: 22-23 ottobre 2024

quarta: 5-6 novembre 2024

quinta: 26-27 novembre 2024

sesta: 10-11 dicembre 2024

settima: 21-22 gennaio 2025

ottava: 29 gennaio 2025.

I playoff si giocano a febbraio e a seguire tutte le altre partite ad eliminazione diretta, con la finalissima di Champions 2025 in calendario il 31 maggio. E’ tutto per quanto riguarda i sorteggi, le avversarie e le previsioni sul passaggio del turno delle squadre italiane in base ai sorteggio del torneo di calcio per club più importante d’Europa.

