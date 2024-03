La Lazio scende in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Bayern con due risultati su tre a disposizione per accedere ai quarti di finale di Champions League. Sognare troppo non ha mai ucciso nessuno: e in effetti le prospettive della Lazio non sono esattamente un sogno a occhi aperti.

Dove vedere il match di ritorno di Champions League Bayern-Lazio

Partita : Bayern Monaco-Lazio

: Bayern Monaco-Lazio Data : 5 marzo 2024

: 5 marzo 2024 Ora : 21:00

: 21:00 Stadio : Allianz Arena, Monaco di Baviera (Germania)

: Allianz Arena, Monaco di Baviera (Germania) Dove vederla in Tv : La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY

: La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY Come vederla in streaming: SKY Go, Sportmediaset Infinity, NOW Tv

Come si qualifica la Lazio in Champions

La squadra di Maurizio Sarri, grazie alla vittoria del mese scorso, ha due risultati su tre: e si qualifica con una vittoria o un pareggio. In caso di sconfitta di misura inevitabile il ricorso a tempi supplementari ed eventualmente rigori. Anche se la Lazio non ha mai affrontato una coda ai rigori in Europa in nessuna delle competizioni giocate fin qui.

Il Bayern punta a una vittoria con due o più gol di scarto. Impresa necessaria per arrivare ai quarti di finale.

Bayern Monaco-Lazio precedenti e formazioni

La Lazio parte dalla vittoria per 1-0 (Immobile su rigore) della gara d’andata all’Olimpico. Una partita che ha evidenziato, in modo molto sorprendente, tutte le fragilità di un Bayern che è sì un colosso. Ma che in questa condizione si sta rivelando con i piedi di argilla. Nonostante Harry Kane, uno dei cinque giocatori più forti del mondo, il Bayern ha affrontato un periodo molto opaco, per non dire nero. Quella contro la Lazio fu la seconda di tre sconfitte consecutive che hanno costretto la squadra di Tuchel, contestatissimo e in odore di esonero da almeno due mesi, a guardare da lontano il Bayer Leverkusen al comando della Bundesliga. Le ultime due settimane non sono certo state un toccasana: tanti infortuni, molti giocatori indisponibili, una vittoria con il Lipsia e un pareggio a Friburgo sabato scorso. Al momento il Bayern ha dieci punti di ritardo dal Bayer. E le prestazioni della squadra non sono certo migliorate considerando una difesa che continua a subire gol un po’ ovunque.

La Lazio dal canto suo è furibonda: la sconfitta subita in casa dal Milan e condizionata da cinque ammonizioni e addirittura tre espulsioni ha scatenato enormi polemiche e proteste da parte del club bianconceleste. Che in Serie A si trova ormai lontano dalla lotta per titolo e posti di Champions League. La partita contro il Bayern è sicuramente una delle sfide più importanti e prestigiose per una squadra che guarda all’Europa come a un momento di grande riscatto.

Curiosità e statistiche

La Lazio può contare su alcuni dati statistici interessanti e beneauguranti: il Bayern è stato eliminato ben 12 volte nelle ultime 15 partite di Champions League in cui i bavaresi hanno perso la prima partita in trasferta. Una difficoltà endemica nel rimediare all’interno della gigantesca e caldissima Allianz Arena: anche se il Bayern ha vinto ben sei partite di fila in casa contro avversarie di Serie A, in ben quattro occasioni con due gol di scarto. Che saranno necessari ai tedeschi per ribaltare la sconfitta dell’Olimpico.

La Lazio non ha mai vinto una partita di Champions League in trasferta in Germania. Questa sarà la quinta occasione dopo due pareggi e altrettante sconfitte. Le due squadre si ritrovano l’una contro l’altra dopo la fase a gironi di tre anni fa: due vittorie della squadra tedesca. E questi sono stati gli unici precedenti diretti…

Al Bayern, sei volte campione d’Europa, mancherà il difensore Upamecano, squalificato dopo l’espulsione di Roma. Ma ormai quasi tagliato fuori dalla formazione titolare dopo molti errori. Fiducia a Kim, ex Napoli, con Davies e Sané che dovrebbero tornare in campo dopo avere saltato un paio di partite.

Sarri dal canto suo ritrova Zaccagni riconfermando Guendouzi, espulso sabato ma in grande evidenza nelle ultime settimane.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Arbitra l’incontro lo sloveno Slavko Vincic.

Il nostro pronostico su Bayern Monaco-Lazio, le quote dei Bookmaker

La vittoria della Lazio è quanto meno improbabile, considerando la differenza di valori e di giocatori in campo tra le due squadre. Ma se c’è un momento di crisi del Bayern è questo. E la Lazio potrebbe anche approfittarne.

Quote molto penalizzanti per i capitolini: la media secondo i bookmaker vede una vittoria del Bayern pagata 1.25, il pareggio a 7 e la vittoria esterna della Lazio addirittura a 9.50. Tutte quote che si riferiscono al risultato acquisito al 90’, e dunque prima di eventuali supplementari e rigori.

Gli altri appuntamenti europei della settimana riguardano Europa e Conference League. Atalanta ospite dello Sporting, Roma in casa contro il Brighton di De Zerbi e Milan a San Siro contro lo Slavia Praga. In Conference League la Fiorentina gioca al Franchi contro il Maccabi Haifa.