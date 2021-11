Verona vs Roma femminile. Orario e dove vederla in streaming

Hellas Verona – Roma, partita valida per l’8ª giornata di Serie A calcio femminile. Ecco quando gioca e come seguirla in diretta Tv e streaming.

Verona Roma è una delle partite più interessanti in calendario durante l’ottavo turno del campionato di Serie A femminile. Vediamo allora come arrivano le due squadre a questo match e tutte le altre informazioni utili per seguire la partita.

Verona-Roma femminile quando e dove si gioca

Come previsto dal calendario, la partita fra la squadra veneta e quella giallorossa, si giocherà sabato 6 novembre alle ore 14:30. Sarà il Verona femminile a giocare in casa, presso l’impianto cittadino del Sinergy Stadium.

Le due squadre arrivano a questo incontro con stati d’animo opposti: la Roma reduce dalla vittoria casalinga ottenuta nell’ultima partita per 2-0 sul Sassuolo, mentre l’Hellas Verona dalla sconfitta per 2-1 rimediata a Pomigliano.

Verona vs Roma. Statistiche e classifica

Ma proviamo ad inquadrare meglio la partita, sulla base dei dati Opta. Nei 6 precedenti fra le due quadre in Serie A, la Roma ha vinto 4 volte, mentre il Verona ha avuto la meglio 2 volte. L’ultima vittoria ottenuta dalle gialloblu in campionato è stata proprio contro la Roma (1-0 a marzo 2021).

Tuttavia la classifica del campionato femminile parla chiaro: la Roma è al quarto posto con 13 punti, il Verona invece penultimo con un solo punto, dopo un inizio di stagione da incubo. Insomma sembrerebbe una sfida dall’esito scontato, ma attenzione alle sorprese, sempre dietro l’angolo.

Dove vedere la diretta Tv e streaming di Verona Roma

Per chi non potesse seguire la partita allo stadio del Verona women, l’unica alternativa è lo streaming per guardare l’incontro. In particolare questo match verrà trasmesso su TimVision, la piattaforma streaming che trasmette tutte le partite della Serie A femminile.

Non sarà invece possibile seguire questo incontro in televisione, dato che l’unico match trasmesso in chiaro in ogni giornata su La7, questa volta sarà Inter-Fiorentina. Quindi solo gli abbonati a Timvision potranno seguire la partita fra Verona e Roma.

