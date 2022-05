Serie C femminile 2021/2022, 28^ giornata. Chi va in B. Partite gratis in Tv

Serie C Femminile, il calendario gare dei Gironi A, B e C. A che ora si gioca e come vederle in tv

La ventottesima giornata del campionato di Serie C femminile 2021/2022 si disputerà interamente domenica 22 maggio con inizio alle 15.30, eccezion fatta per Pistoiese-Caprera e Atletico Oristano-Vis Civitanova che apriranno il palinsesto domenicale in mattinata.

Serie C Femminile 2021/2022, chi va in B

La prima squadra ad aver conquistato la promozione in Serie B è stata l’Arezzo, che la scorsa settimana ha acquisito matematicamente il salto di categoria. La squadra allenata dall’ex calciatore professionista Emiliano Testini è diventata irraggiungibile in quanto a tre gare dal termine possiede 11 punti di vantaggio sul Pinerolo.

Ricordiamo che la promozione in Serie B spetta solamente alle prime classificate di ciascun raggruppamento, pertanto nei gironi B e C la lotta è ancora aperta. Nel Girone B stanno dando battaglia Vicenza, Trento e Venezia, mentre nel Girone C sono Apulia Trani e Chieti a contendersi il primato

Serie C Femminile 2021/2022, quando giocano e dove vederle in tv

La ventottesima giornata del campionato si disputerà integralmente domenica 22 maggio. Due saranno gli anticipi con Pistoiese-Caprera e Atletico Oristano-Vis Civitanova che inizieranno rispettivamente alle 10.30 e alle 12.

I fari saranno però puntati sul match del girone C Res Women-Apulia Trani, con le pugliesi chiamate a mantenere il vantaggio sul Chieti atteso in casa del Grifone Gialloverde. Per l’occasione, il duello del girone C sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul canale Eleven della LND

Serie C Femminile Girona A, ventottesima giornata

Pavia-Perugia

Arezzo-Independiente Ivrea

Azalee Solbiatese-Lucchese

Pistoiese-Caprera

Pinerolo-Orobica Bergamo

Real Meda-Ternana

Spezia-Fiammamonza

Città di Pontedera-Genoa

Serie C Femminile Girona B, ventottesima giornata

Spal-Padova

Atletico Oristano-Vis Civitanova

Bologna-Triestina

Riccione-Trento

Isera-Jesina

Portogruaro-Venezia Fc

Vfc Venezia-Mittici

Vicenza-Brixen Obi (

Serie C Femminile Girona C, ventottesima giornata

Eugenio Coscarello-Independente

Grifone Gialloverde-Chieti

Res Women-Apulia Trani

Rever Roma-Lecce Women

Roma XIV Decimoquarto-Trastevere

Vis Mediterranea-Crotone

