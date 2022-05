Serie B Femminile 2021/2022, ultima giornata. Chi va in A

Serie B Femminile 2021/2022, ventiseiesima e ultima giornata. Quando si gioca, dove vedere le partite in tv, chi sarà promossa in A fra Como e Brescia

La Serie B Femminile 2021/2022 arriva all’ultimo atto della stagione gli ultimi novanta minuti da giocare e, solo al termine delle ultime gare, conosceremo il nome della squadra che andrà in Serie A. Oggi il duello vede in lotta Como e Brescia, ma solamente chi vincerà il campionato, acquisterà il diritto di partecipare alla prossima massima serie.

Chi va in Serie A e chi rimane in B

Dopo la giornata disputata la scorsa domenica, il Como si è portato al primo posto della classifica con 57 punti, uno più del Brescia che è secondo a quota 56. Le lariane partono quindi con i favori del pronostico, anche se nulla è mai scontato. In caso di arrivo a pari punti, sarebbe però il Brescia a conquistare la promozione in A in virtù del miglior risultato negli scontri diretti.

Serie B femminile ultima giornata: orario e dove vedere le gare gratis in diretta

Tutte le gare della ventiseiesima e ultima giornata del campionato di Serie B si giocheranno domenica 22 maggio. Le luci saranno ovviamente puntate sulle gare in programma a Como e Brescia, con le lariane impegnate contro la Roma e le leonesse contro il Palermo. Apertura mattutina per Sassari-Torres Bari, con inizio alle 11, mentre l’ultimo match prenderà il via alle 16.30 (Ravenna-Pro Sesto).

Come sempre, tutte le gare saranno trasmesse da Eleven Sports e saranno disponibili gratis in diretta e anche on demand previa l’iscrizione al portale che è gratuita.

Il programma della ventiseiesima giornata

Domenica 22 maggio ore 11

Sassari Torres-Pink Bari

Domenica 22 maggio ore 15

Brescia-Palermo

ChievoVerona-Cortefranca

Como-Roma

Cittadella-Cesena

San Marino Academy-Tavagnacco

Domenica 22 maggio ore 16.30

Ravenna-Pro Sesto

