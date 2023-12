Risultati partite serie B femminile undicesima giornata del campionato 2023.

I risultati della Serie B riconfermano i valori delle capolista. E dunque Ternana e Lazio, che chiudono il 2023 al vertice della classifica, e le inseguitrici Parma e Cesena, entrambe vincenti.

In coda vittorie importantissime per San Marino e Arezzo che prosegue la sua serie positiva.

Serie B, Ternana e Lazio prime in classifica

Con l’ennesima cinquina, la Ternana si conferma una dei migliori linee offensive femminili in Europa. Impressionante il bilancio di 42 gol segnati in 11 partite per la squadra rossoverde che liquida anche la pratica Bologna con un secco 5-3 al termine di una partita piacevole e spettacolare. Entusiasmante il botta e risposta tra le due squadre: vantaggio di Tarantino con una mezza girata da azione di calcio d’angolo, pareggio di De Biase, doppio vantaggio umbro con Pirone, di testa, e Tui al termine di una bellissima azione corale. Nel secondo tempo il Bologna si rifà sotto con una splendida conclusione dalla lunghissima di Gelmetti ma prima Tui, su rigore e poi Lombardo chiudono il risultato senza problemi nonostante qualche leggerezza difensiva.

Sempre molto concreta la Lazio, miglior difesa del campionato, che rischia poco o niente: ma sblocca il match solo nel finale anche a causa di un rigore di Giusy Moraca sventato da Migliazza. Decisiva Giulia Ferrandi, entrata dalla panchina, e subito in gol direttamente su calcio di punizione, con un velenosissimo tiro di sinistro. Al vantaggio alla mezz’ora del secondo tempo segue il raddoppio pochi minuti dopo, ancora più bello: conclusione da almeno 40 metri che scavalca Migliazza e si insacca sotto la traversa.

A reggere il ritmo il Cesena, che nella partita più attesa batte il Genoa 3-1 senza mai cedere il controllo del risultato e del gioco. Ancora più netta l’affermazione del Parma, 3-0 sul Tavagnacco con i gol di Ambrosi, Marchetti e Beil su calcio di rigore.

Le sfide di cartello in coda

Aumenta ulteriormente il gap tra le squadre di vertice e la parte medio-bassa della classifica. Il pareggio in bianco tra Verona e Brescia pone sette punti tra il qiarto posto e il sesto, occupato proprio dall’Hellas.

In coda la vittoria più importante è quella dell’Arezzo, terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sulla Res Roma, sette punti in tre partite per le amaranto: splendido il gol di Costanza Razzolini, protagonista di un’autentica prodezza dalla lunghissima distanza a dieci minuti dal termine. La Res viene ora avvicinata dal San Marino che conquista in trasferta sul Freedom Cuneo, al quinto tonfo consecutivo.

Altra sconfitta per il Ravenna che chiude l’anno ultimo in classifica a un solo punto perdendo anche il match contro il Chievo, che passa in Romagna grazie a un gol di Landa in avvio di ripresa.

Due settimane di riposo ora per la Serie B femminile che tornerà in campo il 7 gennaio con un paio di sfide davvero interessanti: Cesena-Ternana e Genoa-Parma su tutte.