Altra giornata senza colpi di scena nel campionato di Serie B femminile ma contrassegnata da vittorie importante, in testa Ternana e Lazio non sbagliano e in coda il Freedom conquista la seconda vittoria di fila.

Serie B, le vittorie di Ternana e Lazio

Al vertice della classifica si riconfermano la Ternana e la Lazio che passano indenni anche dal 21esimo turno con due vittorie di peso per quanto di dimensioni diverse.

Ternana che si conferma squadra di spiccato spessore offensivo passando sul campo della Res Roma con un rotondo 0-4: primo sigillo della solita Valeria Pirone, colpo di testa su cross di Vigliucci per aprire le marcature contro quella che era una delle sue ex squadre. Nel secondo tempo il bottino si amplia dopo un’ora di gioco con un rapidissimo uno-due. Perde palla Naydenova e Fracassi contrasta Pirone in area di rigore, penalty contestato e un po’ dubbio che Vigliucci trasforma. Poi, su un’altra palla riconquistata su una ripartenza della RES Roma e Pirone restituisce il favore del primo assist a Chiara Vigliucci con un appoggio che vale il terzo gol. Il tandem Pirone-Vigliucci vale anche il quarto gol, cross da destra e colpo di testa vincente per la tripletta della #10, 11esima rete stagionale per una coppia atomica: 27 gol in due.

Lazio in sofferenza a Brescia contro una squadra tradizionalmente ostica sul proprio campo: Rondinelle volitive e pericolose in un paio di occasioni nel primo tempo che si chiude senza gol. In avvio di ripresa, al 48’ il gol decisivo per la squadra di Grassadonia che passa grazie a un gol di Maria Hovmark. Facile tap-in per l’attaccante danese, arrivata a gennaio e in campo da poco meno di tre minuti, alla sua prima realizzazione in Italia. Ma grande merito va ancora una volta a Noemi Visentin, bravissima a costruire l’azione vincente con una splendida azione personale.

Vincono anche le inseguitrici

Mantengono le distanze dalle due battistrada anche le inseguitrici. Il Cesena resiste a quattro punto di distanza dalle capolista grazie a una vittoria decisamente ampia, 1-4 sul campo di un Pavia sempre in grande difficoltà, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

Romagnole che non lasciano nulla di intentato per passare ampiamente: al 17’ il vantaggio dopo una lunga pressione, D’Auria insacca dalla lunga distanza con uno strano pallone in profondità che sorprende la difesa pavese e si insacca alle spalle di Migliazza, con qualche responsabilità Immediato il raddoppio: appoggio di Nano per Sechi che gira a rete da distanza ravvicinata. Prima ancora della mezz’ora il terzo gol su una prolungata azione di calcio d’angolo con Lamti, altra conclusione che scavalca difesa e portiere. Nel secondo tempo il gol di Accoliti per il Pavia prima della quarta e ultima rete del Cesena, mai davvero in difficoltà, con Milan, a tempo scaduto.

Vittoria importante anche quella del Parma che si conferma al quarto posto, per quanto a lunga distanza dal vertice, battendo un ambizioso Verona grazie alla rete decisiva di Kongouli.

Gli altri risultati

Ad approfittare della sconfitta del Verona sono proprio le rivali cittadine del Chievo, che vince 3-0 in casa del Bologna (Pizzolato, Merli e Landa le marcatrici del match) e il Genoa che si fa sotto l’Hellas grazie a una rotonda vittoria sul campo del Tavagnacco (1-4) che restituisce le Grifoncine a una vittoria che mancava da due mesi. Due doppiette per le rossoblu, con Bargi e Ferrato.

In una classifica dove tutte le squadre di coda perdono valgono doppio le vittorie dell’Arezzo che si impone 2-0 in casa della San Marino Academy con una doppietta di Diaz Ferrer e soprattutto del Freedom che conquista la seconda vittoria consecutiva con un pesantissimo 6-1 sul campo del Ravenna. Una vittoria che consente alla squadra cuneese il secondo sorpasso in classifica dopo quello della settimana scorsa ai danni del Pavia. Ora la Freedom si lasci alle spalle anche la Res Roma con cinque punti di vantaggio sulla zona rossa.

Risultati della 21ª giornata di Serie B 2023/24

Freedom-Ravenna 6-1

7’ Asta (F), 19’ Serna (F), 24’ Battaglioli (F), 60’ Costantini (R), 65’ Burbassi (F), 67’ Martin (F), 84’ Burbassi (F)

Bologna-H&D Chievo Women 0-3

7’ Pizzolato (C), 50’ Merli (C), 60’ Landa (C)

Brescia-Lazio 0-1

48’ Hovmark (L)

Hellas Verona-Parma 0-1

77’ Kongouli (P)

Pavia-Cesena 1-4

17’ D’Auria (C), 22’ Sechi (C), 30’ Lamti (C), 77’ Accoliti (P), 90’+2’ Milan (C)

Res Women-Ternana 0-4

13’ Pirone (T), 57’ Vigliucci (T), 60’ Vigliucci (T), 69’ Vigliucci (T)

San Marino Academy-Arezzo 0-2

Diaz Ferrer (A), Diaz Ferrer (A)

Tavagnacco-Genoa 1-4

18’ Bargi (G), 36’ Ferrato (G), 55’ Ferrato (G), 67’ Cacciamali (T), 83’ Bargi (G)

Classifica

Ternana e Lazio 56; Cesena 52; Parma 49; Chievo Verona 36; Hellas Verona 35; Genoa 34; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 24; Freedom Cuneo 20; Res Roma VIII 18; Pavia Academy 16; San Marino Academy 15; Tavagnacco 12; Ravenna 3.

22esima giornata di Serie B 2023/24 – Domenica 24 marzo

Arezzo-Hellas Verona

Bologna-Tavagnacco

Cesena-Res Women

Genoa-Brescia

H&D Chievo Women-Pavia

Lazio-Freedom

Ravenna-San Marino Academy

Ternana-Parma