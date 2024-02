In una classifica di Serie B femminile che si è ulteriormente allungata e sgranata dopo il pareggio esterno della Lazio della scorsa settimana contro il Genoa, le squadre di vertice affrontano un turno interlocutorio. Ma è in coda che i punti cominciano a farsi particolarmente importanti.

Serie B, le sfide di Ternana, Lazio e Cesena

La capolista Ternana calcio femminile dopo le pallonate inflitte al Ravenna ultimo in classifica, è ospite del Tavagnacco, appena più su del fanalino di coda. Pronostico obbligatoriamente favorevole alle fere che di solito chiudono queste partite a suon di gol. Lazio che torna da Genova con l’amaro in bocca e si appresta ad affrontare l’Arezzo.

Un mezzo passo falso quello di Arenzano, ma Gianluca Grassadonia non ne fa un dramma: “Abbiamo subito un fuorigioco, può starci, sbagliano le ragazze e anche arbitri e assistenti. Noi non siamo stati brillanti in fase di conclusione a rete. Contro l’Arezzo dovremo sicuramente fare meglio. Le squadre cominciano ad adattarsi. Il Genoa con noi ha anche cambiato modulo: dovremo aspettarcelo…”

Il Cesena ha confermato il terzo posto avvicinandosi alla Lazio femminile, che ora è a una sola lunghezza. Anche per le romagnole il turno in casa contro il Bologna – sette vittorie in meno e venti punti più in basso – è sì un derby, ma non impossibile.

Le partite di coda

Il Parma è letteralmente crollato nelle ultime tre partite, tutte perse. Le Ducali ospitano un Brescia che nonostante la sconfitta con il Cesena mantiene ambizioni di quarto posto. Proprio come Genoa e Verona che si affrontano in quello che sulla carta è il match più di alta classifica tra quelli in programma. Con una vittoria le Grifoncine scavalcherebbero l’Hellas al quinto posto.

Tra le partite più incerte spicca la sfida tra Freedom Cuneo e Res Roma: la Freedom ha immediatamente mandato in campo Adriana Martin, la cui sperienza ha immediatamente fatto la differenza con il calcio di rigore della vittoria sul campo del Parma. Una bella scossa per la classifica delle biancorosse che ora puntano a ridurre il distacco dalle squadre che precedono: in particolare proprio la Res, che prima dello scontro diretto vanta cinque punti in più della Freedom.

Anche il San Marino è reduce da una vittoria importantissima, la prima dopo cinque sconfitte consecutive, contro il Tavagnacco. Le ragazze del Monte Titano sono ospiti del Chievo alla ricerca di punti e continuità. In coda il Ravenna, che in settimana ha esonerato Elena Proserpio Marchetti, ospita un Pavia tutt’altro che tranquillo, sei sconfitte nelle ultime sette partite.