Con Lazio e Ternana che condividono la prima posizione e proseguono a braccetto la loro fuga, il big match della prima di ritorno (16esima giornata) di Calcio femminile Serie B è proprio la sfida tra le damigelle d’onore, Cesena e Parma, seconde in classifica.

Due squadre che dall’inizio dell’anno hanno dimostrato di potere tenere testa alle superfavorite e che sono state capaci di inanellare una lunghissima serie di risultati positivi.

Serie B, Cesena-Parma: la partitissima

All’andata a vincere fu il Parma, di strettissima misura. Ma da lì in poi il Cesena ha inanellato una serie impressionante di vittorie che hanno portato le ragazze romagnole a ridosso dei primi posti andando a sconfiggere anche la Lazio, in quella che è stata l’unica stecca di un campionato quasi perfetto da parte della capolista. Il Parma ha bruciato la grande occasione domenica scorsa nel match in casa contro una Ternana femminile zeppa di infortuni: una bella partita dalla quale le Ducali sono uscite battute, certo non ridimensionate. La voglia di riscatto è grande in una squadra che si è sempre dimostrata all’altezza delle partite più importanti: pronostico estremamente incerto.

Stefano Colantuono, il tecnico del Parma la vede come un’altra partita imprevedibile: “Affrontiamo una squadra forte, attrezzata, organizzatissima che ha fatto uno splendido girone di andata e che gira a ritmi altissimi in tutti i settori del campo. La Serie B si sta dimostrando di alto livello. E noi dobbiamo esprimerci con la serenità di chi fino a questo momento se l’è giocata alla pari contro qualsiasi avversario”.

Ternana e Lazio, turno interlocutorio

La Ternana, campione d’inverno in virtù di una migliore differenza reti e forte del miglior attacco del campionato, torna in trasferta per affrontare il Freedom Cuneo, tre sconfitte consecutive, una squadra che gioca anche in modo piacevole ma che spesso è vittima di errori pesanti e di ingenuità.

La Lazio ospiterà invece il Verona, reduce da una pesante sconfitta proprio contro il Cesena di Alain Conte. Chi vince resta al comando della classifica: e chi perde rischia di essere raggiunto dalla vincente della sfida tra Cesena e Parma in una classifica che in vetta è estremamente raccolta e davvero imprevedibile.

Cinque in lotta per salvarsi

Con il Genoa che anticipa a Verona contro il Chievo, tutte le altre partite in programma diventano interessanti soprattutto per la parte destra della classifica dove in coda le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere sono almeno cinque, dal Pavia in giù. Partendo dal basso… il Ravenna, reduce dal punticino contro il Tavagnacco ospita l’Arezzo; anche il Tavagnacco gioca in casa, contro il Brescia. Il Pavia si confronta con una sfida importantissima che aveva visto la neopromossa vincere a sorprese in campo esterno all’esordio, contro la Res Roma. Tra le due squadre cinque punti a vantaggio delle capitoline. Il Pavia vuole assolutamente staccarsi e aumentare il proprio margine di sicurezza alle proprie spalle dove resta anche il San Marino, impegnato nel derby in trasferta contro il Bologna.