Il pareggio della Ternana sul campo del Tavagnacco nell’ultima giornata di campionato ha dimostrato che non si può più dare niente per scontato in un campionato di Serie B Femminile dove le squadre che dominano possono sempre scivolare: da un momento all’altro.

Serie B, le sfide di Lazio, Ternana e Cesena

Dunque le tre capolista continuano la loro corsa aspettando non solo gli scontri diretti ma anche ognuna lo scivolone dell’altra. La Ternana è chiamata a riprendere la sua serie di vittorie in casa contro il Chievo. Un turno certo non proibitivo per una squadra che per la prima volta, tuttavia, in Friuli è andata a vuoto. Un episodio che non può ripetersi perché Lazio e Cesena ne hanno immediatamente approfittato.

La Lazio dal canto suo è ospite del Bologna, squadra con poche velleità e forse proprio per questo serena al punto da poter cercare una grande impresa. Nette le vittorie nel girone di andata sia per la Lazio che per la Ternana. Così come per il Cesena che affronta il secondo derby stagionale contro San Marino, due squadre che si conoscono bene ma il cui valore di partenza pende tutto dalla parte delle bianconere, con le sammarinesi costrette a fare punti per evitare il terz’ultimo posto che attualmente occupano da sole.

Le altre partite, gli impegni in coda

Il Tavagnacco, penultimo anche dopo lo splendido e importantissimo pareggio contro la Ternana, rende visita al Pavia che nella gara d’andata in Friuli, era ottobre, aveva conquistato una vittoria significativa e un po’ illusoria. Il Pavia sarà privo di Federica Migliazza, squalificata per due turni dal giudice sportivo dopo uno scatto rabbioso a fine gara nei confronti del direttore di gara al termine del match pareggiato a Ravenna.

Tra le squadre che aspirano alla tranquillità spicca la sfida tra Arezzo e Genoa. Punti pesantissimi in palio per il Ravenna, ospite del Brescia e ancora alla ricerca della sua prima vittoria, così come per la Res Roma, che ospita il Parma, alla ricerca di un rilancio dopo tre sconfitte consecutive che hanno considerevolmente ridimensionato le ambizioni delle Ducali.

Il Freedom, che nelle ultime settimane è riuscito a mettere la testa fuori dalla zona retrocessione, cerca punti e continuità sul difficile campo dell’Hellas Verona