In un campionato sempre più simile a una corsa ostacoli che si intromettono tra i molti scontri decisivi, la 17esima giornata di Serie B femminile, secondo turno del girone di ritorno, non propone scontri al vertice.

Ma anche per questo i punti valgono il doppio: perché alla fine di ogni stagione sono proprio i punti persi nelle partite più impreviste a risultare decisivi.

Serie B, gli impegni di Lazio, Ternana e Cesena

Partiamo dalle tre squadre di vertice che sono chiame a impegni non trascendentali. La Ternana in particolare, che in un classico match testa coda affronterà il Ravenna, l’unica squadra ancora senza vittorie, un solo punto nelle ultime nove partite. All’andata vittoria per 5-0 della squadra umbra.

Più interessante la sfida della Lazio impegnata sul campo del Genoa, quinto in classifica ma da due partite a secco di vittorie. Qualche rischio invece per il Cesena, quattro vittorie consecutive, che affronta in trasferta il Brescia che ha ottenuto esattamente lo stesso risultato, una bella rimonta da 12 punti che ha portato le Leonesse a ridosso delle prime cinque posizioni in classifiche. Brescia arbitro della parte alta della classifica perché dopo il Cesena affronterà anche il Parma.

Le altre partite in programma

Il Parma è chiamato a una reazione dopo due sconfitte consecutive: le Ducali sono quarte e con un netto vantaggio sul Genoa. Ma se vogliono tentare una rincorsa e provare ad approfittare di qualche tonfo delle tre squadre davanti, devono tornare subito alla vittoria. L’avversario di turno è il Freedom Cuneo, terz’ultimo con nove soli punti. In coda lo scontro diretto più significativo è quello tra San Marino Academy e Tavagnacco: le ragazze del Titano, otto sconfitte nelle ultime nove partite rischiano grosso. Le friulane, a mercato ormai chiuso, hanno appena annunciato l’arrivo di Julia Weithofer, 29 anni, difensore versatile con molte esperienze e che era svincolata da contratto, e dunque tesserabile.

Molto importanti due partite in chiave salvezza: il Pavia cerca punti pesanti a Verona per distanziarsi definitivamente dalla zona bassa, così come il Res Roma, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, e impegnato in casa contro il Bologna che si trova a distanza di aggancio in caso di vittoria. Partita che vale una bella fetta di tranquillità anche per l’Arezzo che ospita il Chievo Verona.