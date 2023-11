Serie B 2023 2024- Risultati della nona giornata del campionato di calcio femminile.

Tre squadre al comando, due a inseguire a distanza ravvicinata. Turno favorevole a tutte le squadre di testa quello della nona giornata di Serie B Femminile che anticipa una sosta di campionato.

Lazio, Ternana e Cesena vincono a suon di gol conquistando la loro ottava vittoria in nove partite. Ma alle loro spalle Genoa e Parma non mollano la presa.

Serie B: Lazio Ternana e Cesena a suon di gol

Non erano turni particolarmente impegnativi sulla carta quelli delle tre capolista. La Lazio torna alla vittoria contro il Chievo con un eloquente e perentorio 4-0: gol di Castiello, su un grave errore della difesa clivense che Gomez e Mancuso arrotondano già nel primo tempo. Bellissimo poi il quarto gol di Palombi.

Quattro gol anche per la Ternana contro il Brescia: vantaggio di Pirone dopo molte occasioni sprecate dalle umbre. E dopo il provvisorio pareggio di Pasquali, nel primo quarto d’ora della ripresa in rapida successione arrivano le reti di Vigilucci, Pacioni, di testa su calcio d’angolo, e Porcarelli brava a prendere palla e insaccare con un’azione personale.

Pokerissimo del Cesena, otto vittorie di fila dopo quella di domenica scorsa contro la Lazio, nel derby emiliano contro un Ravenna ultimo, senza vittorie e sempre più nei guai. Lonati sblocca, poi arrivano il rigore di Nano, il provvisorio 2-1 di De Matteis con le bianconere che dilagano nel secondo tempo con Jansen, Sechi e Tamborini.

Le inseguitrici

Si dimostrano assolutamente adeguate e mantengono il ritmo delle tre leader il Parma, che si conferma a due punti dalla vetta battendo il Bologna 3-1 grazie a una bella doppietta di Distefano nel primo tempo, e il Genoa. Sesta vittoria di fila per le Grifoncine di Antonio Filippini che rimontano con carattere il vantaggio iniziale del Pavia con Codecà. Immediato il pareggio di Bargi al 26’ seguito prima dell’intervallo dalla doppietta di Bettalli, due gol in tre minuti.

Pioggia di gol anche a Verona che strapazza con sei gol il Tavagnacco grazie a cinque gol nel primo tempo, doppietta di Peretti e reti di Sardu, Rognoni e Dallagiacoma con rigore di Meneghini nella ripresa.

Pesantissima la vittoria dell’Arezzo che dopo aver siglato sette gol in otto partite ne infila sei uno dopo l’altro, tripletta di Nocchi, nella porta del Freedom Cuneo scavalcandolo in classifica. Molto importante anche il successo della Res Roma che passa sul campo della sulla San Marino Academy con reti di Iannazzo, Duchnowska e della solita Nagni portandosi in una zona più tranquilla grazie alla seconda vittoria consecutiva.

Anche per la Serie B Femminile pausa destinata al doppio impegno della Nazionale. Il campionato torna con alcune partite molto interessanti nel fine settimana del 9 e 10 dicembre.