Tre squadre al comando della graduatoria, cinque nello spazio di tre soli punti, la Serie B donne entra in una fase di grande equilibrio

La nona giornata di Serie B femminile non prevede scontri al vertice. Tutte le squadre al comando sono chiamate a partite di routine contro avversarie di classifica medio bassa.

Le sfide più interessanti sono in coda. Ma dopo la clamorosa caduta della Lazio tutto può ancora accadere al vertice.

Serie B femminile: le tre squadre capolista

Sette vittorie in otto partite. Al comando, con una sconfitta a testa ci sono Ternana, Lazio e Cesena, l’ultima che si è aggiunta al lotto delle capolista grazie alla splendida vittoria della settimana scorsa proprio sul campo della Lazio.

Delle tre la Ternana è forse quella che deve affrontare l’impegno più importante, in casa contro il Brescia. Un impegno sulla carta non peggiore di quello della settimana scorsa che ha visto le Fere vincere in modo piuttosto netto e convincente sul Verona. Anche la Lazio gioca una seconda partita consecutiva in casa dopo quella persa a Formello contro il Cesena. L’avversario è il Chievo. L’opportunità per la squadra di Grassadonia di reagire alla prima scoppola subita in campionato.

Apparentemente nessun rischio per il Cesena che ospita il Ravenna, un solo punto e nessuna vittoria nelle otto giornate giocate fin qui.

Le inseguitrici

Interessante capire come e se Parma e Genoa saranno in grado di reggere il ritmo delle battistrada. Parma women reduce da tre vittorie consecutive, ospita il Bologna, e Genoa – cinque successi di fila – di scena a Pavia contro l’Academy, stanno dimostrando di potere dire la loro negli equilibri di un campionato che sarà ancora estremamente lungo.

Le sfide in coda

Considerando le tre retrocessioni, la situazione comincia a farsi problematica per tutte le squadre che non hanno ancora raggiunto la doppia cifra. Due in particolare gli scontri diretti di un certo rilievo. A Cuneo il Freedom ospita l’Arezzo che ha conquistato la sua unica vittoria contro il Ravenna, più di due mesi fa. San Marino che ospita in un match altrettanto importante la Res Roma. Tavagnacco, in serie positiva con quattro punti nelle ultime due partite, che gioca a Verona.

Tutte le partite sono in programma domenica alle 14.30 con eccezione delle sfide di Terni, in anticipo alle 12, e Formello, con la Lazio che gioca in serata alle 19.30.