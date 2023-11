Imbattuta e a punteggio pieno la Lazio nella Serie B donne 2023-24. Ma la sfida in programma domenica pomeriggio a Formello contro il Cesena è un test davvero molto interessante.

Serie B donne, scontri al vertice

Se la Lazio arriva da sette vittorie consecutive, il Cesena dopo un passo falso in avvio si è posizionato in una ostinata rincorsa che oggi vale sei vittorie di fila e il secondo posto in classifica. Se c’è una squadra in grado di mettere in difficoltà le Aquile allenate da Grassadonia è proprio il Cesena.

La Ternana, dopo la pesantissima sconfitta subita domenica scorsa a Parma, la prima in campionato di una stagione fino a sette giorni fa trionfale, cerca un immediato riscatto contro il Verona che, come le Fere, deve dimenticare la sconfitta subita a Parma. Il quale dal canto suo gioca una partita sulla carta più che comoda ad Arezzo. Scenari ipotetici: se la Lazio dovesse cadere una ipotetica vittoria di tutte le inseguitrici vedrebbe tre squadre al comando della classifica in una graduatoria cortissima in vetta. In pratica dopo nove giornate si ricomincerebbe da capo.

Le altre partite 8a giornata Serie B donne

Occhi puntati anche sul Genoa, reduce da quattro partite vinte e alla ricerca di un pokerissimo che proietterebbe la squadra di Antonio Filippini verso un campionato di vertice sempre più ambizioso. Le altre partite in programma sono interessanti soprattutto per la parte bassa.

Spicca lo scontro diretto tra due Ravenna e Res Roma, in piena zona retrocessione: le romagnole hanno conquistato il loro primo punto stagionale, cercano ora la prima vittoria. Bologna-Parma è un derby tra squadre bruscamente ridimensionate dopo un ottimo avvio. Tavagnacco in anticipo, sabato sera, sul campo del Chievo. Tutto il turno (tranne Chievo-Tavagnacco) si gioca domenica alle 14.30.

Domenica prossima nono turno: prima di una pausa per gli impegni della Nazionale.