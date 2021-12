Serie B femminile decima giornata, orario calendario e guida Tv

Ecco il programma di tutte le partite della serie B femminile, data e orario di tutti i match e dove vederle in diretta. Tra le novità l’accordo con la piattaforma Eleven Sports.

Si giocano tutti domenica 5 dicembre gli incontri valevoli per la decima giornata del campionato di Serie B femminile. In questo articolo trovi il calendario di tutte le partite della Serie B donne.

Quando e dove si giocano le gare della decima giornata

Sarà la sfida salvezza tra Sassari Torres e Cortefranca, in programma alle ore 12 allo stadio “Basilio Canu” di Sennori, ad inaugurare il turno.

La Roma, terzultima in classifica, alle 12.30, affronterà al “Certosa” il Brescia che fa parte del trio di testa con 17 punti. Alle 14.30, Como Women (da recuperare la gara con il Tavagnacco) e Pink Bari, le altre due battistrada, giocheranno rispettivamente tra le mura amiche al “Centro Sportivo G. Facchetti Pontelambro” contro il Pro Sesto e in trasferta al “M. Soprani” di Ravenna.

Il Chievo, senza la squalificata Tardini, ospiterà allo stadio “Olivieri” il Cesena per puntare a tornare al successo che manca dalla quinta giornata, mentre il Cittadella riceverà la visita del Tavagnacco al “Centro Sportivo Tombolo”. San Marino Academy-Palermo completa il quadro.

Le Titane (out Brambilla per squalifica) intendono riscattare il ko di Cortefranca, le rosanero proveranno a strappare punti utili per abbandonare l’ultimo posto.

Serie B femminile, dove vedere tutte le partite

La Serie B Femminile sbarca ufficialmente su ELEVEN, che diventerà la casa del campionato cadetto fino al termine della stagione sportiva 2022/23. L’accordo tra la Divisione Calcio Femminile e piattaforma OTT global ELEVEN SPORTS avrà una durata di due anni. Dalla decima giornata gli appassionati potranno seguire gratuitamente su ELEVENSPORTS.com tutti i match sia live che on-demand. Si comincia con Sassari Torres-Cortefranca domenica 5 dicembre alle ore 12.

VEDI ANCHE: SERIE B FEMMINILE CALENDARIO PARTITE 2021 -2022