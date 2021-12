Serie C femminile, partite 9° giornata gironi A-B-C. Orario e calendario

Serie C femminile gironi A – B -C data orario e calendario di tutte le partite del campionato di calcio femminile.

La Serie C femminile scende in campo il 5 dicembre per la nona giornata dei tre raggruppamenti. Il programma sarà aperto domenica mattina dall’anticipo del girone C Catania-Crotone, con calcio d’inizio alle ore 11. A seguire tutte le altre partite alle 14.30. Si chiude alle 17.15 col posticipo del girone B Venezia FC-Spal.

Posticipata al 6 febbraio 2022 Brixen Obi-Atletico Oristano (girone B). Rinviata anche Pinerolo-Pavia del girone A, la cui data di recupero deve essere ufficializzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

Serie C femminile: Girone A – Tutte le partite

La capolista Arezzo, di scena sul terreno del Città Di Pontedera (arbitro Pica di Roma1), prova ad allungare, almeno momentaneamente, approfittando dello stop forzato del Pinerolo. La Fiamma Monza ospita il fanalino di coda Caprera (Bonomo di Collegno). Derby ligure tra Genoa e Spezia (Casali di Crema). Sfida per ambire ad un posto nei quartieri alti tra Independiente Ivrea e Azalee Solbiatese (Leone di Avezzano), rispettivamente quarta e sesta in classifica.

L’Orobica Bergamo riceve la visita del Real Meda (Bellò di Castelfranco Veneto). Perugia a caccia di punti per risalire la china contro la Lucchese (Castelli di Ascoli Piceno). Ternana opposta tra le mura amiche alla Pistoiese (Scarpati di Formia), le toscane sono in fondo alla graduatoria insieme al Caprera.

Girone B – Tutte le partite della 9° giornata

Vicenza-Vfc Venezia (arbitro Santarossa di Pordenone) è il big match di questo turno. Le imbattute biancorosse, appaiate in vetta al Brixen Obi, sfidano le lagunari, seste. Match interessante anche quello tra Trento e Bologna (D’Agnillo di Vasto). Impegno casalingo per un Riccione che punta alle posizioni di vertice contro il Portogruaro (Gallorini di Arezzo). Triestina e Jesina (Terribile di Bassano del Grappa) sono chiamate ad allontanarsi dalla zona calda.

Punti pesanti per i bassifondi della classifica in palio tra Vis Civitanova e Isera (Batini di Foligno) e in Mittici-Padova (Bazzo di Bolzano). Nel posticipo il Venezia F.C., terza forza del torneo, affronta la Spal (Pizzi di Bergamo)

Girone C –Tutte le partite della 9° giornata

Nel girone centro-meridionale la capolista solitaria Chieti, che ha vinto otto gare su otto, ospita la Vis Mediterranea (arbitro Colelli di Ostia Lido). In programma la stracittadina tra la Res Women, seconda a -2 dalla vetta, e la Roma Xiv Decimoquarto (Vittoria di Taranto), terzultima. Il Trastevere, terzo, affronta in trasferta il Lecce Women (Mascolo di Castellammare di Stabia).

Apulia Trani-Rever Roma (Savino di Torre Annunziata) e Aprilia Racing-Match Point Matera (Ursini di Pescara) testeranno le ambizioni di pugliesi e lucane, entrambe ad un soffio dal podio. Il Crotone, quinto, va nell’anticipo a Catania (Andriambelo di Roma1).

Per la zona calda si giocano Independent-Grifone Gialloverde (Palmieri di Brindisi) e E.Coscarello Castrolibero-Fesca Bari (Pascuccio di Ariano Irpino).