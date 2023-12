La partita Samp Juventus women si gioca sabato 16 dicembre 2023 alle ore 15:00. E’ un match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A femminile che sembra dal pronostico scontato, invece non è così. Vi spieghiamo come la Sampdoria può e vuole vincere contro la vecchia signora.

Perché la Samp può fermare la Juve

Le doriane vogliono ottenere un risultato positivo contro le bianconere, che sia una vittoria o un pareggio. Visto che con l’Inter ci è riuscita la Samp ci crede, anche se le statistiche e la classifica lasciano pensare altro. Finora infatti la Juventus ha sempre vinto nei 5 precedenti fra le due squadre in campionato.

L’ultimo incontro fra le due formazioni, quello del girone di andata nella stagione calcistica in corso è finito con la vittoria per 4-1 della squadra di Montemurro. Da allora però la Samp è cambiata parecchio e mister Mango le ha data un gioco ben organizzato e la classifica è migliorata. Attenzione quindi alla possibile sorpresa.

Samp Juventus Women in streaming

Partita : Sampdoria-Juve femminile

: Sampdoria-Juve femminile Data : 16 dicembre 2023

: 16 dicembre 2023 Calcio d’inizio: ore 15:00

ore 15:00 Dove si gioca: Stadio Sciorba, Genova

Stadio Sciorba, Genova Come vederla: in streaming su Dazn.

Il match è in esclusiva su Dazn per i soli abbonati. Non sarà invece trasmessa gratis in Tv. Arbitra il signor Bozzetto della sezione di Bergamo.

Formazioni Samp Juventus women

La Sampdoria femminile punta molto sul portiere Amanda Tampieri autrice di grandi parate nell’ultimo match di campionato, per blindare la difesa. Mentre per colpire la Juve in zona offensiva, si affida alle giocate di Eva Schatzer.

Le giocatrici della Juve vogliono affrontare al meglio questa partita e restare il più vicino possibile alla capolista Roma. Tuttavia è probabile che mister Montemurro dovrà ancora fare a meno delle infortunate Grosso, Rosucci, Girelli e Bonansea. La squadra si affiderà quindi ancora una volta al talento di Arianna Caruso e ai gol della calciatrice olandese Lineth Beerensteyn attualmente capocannoniere in Serie A.

Pronostici Sampdoria vs Juve

Come visto ci sono tutti gli elementi per una partita equilibrata e non scontata. La Samp è in un buon momento e ce la metterà tutta per fare un risultato positivo nell’impianto di casa. Tuttavia le previsioni sull’esito dell’incontro devono tenere in conto la forza delle due squadre, che avvantaggia sicuramente le bianconere.

Quindi Juventus favorita, ma la Samp ha una chance di centrare almeno un pareggio. Di conseguenza il pronostico è doppia chance out, ovvero pareggio o vittoria della squadra che gioca fuori casa.

Pronostico Samp Juventus women: X2