La prima partita del 2024 in Serie A Femminile è Napoli-Fiorentina. Si gioca allo 12:30 di sabato 13 gennaio allo stadio Piccolo di Cercola. Le azzurre sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. La Fiorentina, si presenta con importanti novità di mercato, ed è sempre più lanciata verso il terzo posto che significa accesso alle qualificazioni di Champions League. Partita proibitiva per la squadra azzurra, che pure ha dato sensibili segnali di crescita nel corso delle ultime partite del 2023.

Dove vedere Napoli-Fiorentina Serie A

Ecco le informazioni principali su orario e dove si gioca il match:

Partita : Napoli-Fiorentina

: Napoli-Fiorentina Data : 13 gennaio 2024

: 13 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 12.30

: ore 12.30 Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (Napoli)

: Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (Napoli) Come vederla in streaming: in esclusiva su Dazn

La partita non sarà trasmessa in diretta TV. Gli aggiornamenti live saranno disponibili sono in streaming per tutti gli abbonati a DAZN. Il match in diretta televisiva e in chiaro di questo 12esimo turno sarà Juventus-Milan in programma sabato 13 gennaio alle 16.15 al Vittorio Pozzo di Biella.

Napoli Femminile, le ultimissime

Il Napoli women arriva da due ottimi pareggi, i primi di una stagione caratterizzata fino a dicembre da nove sconfitte consecutive. Ma la situazione di classifica resta difficilissima per una squadra che sta disperatamente cercando di risollevarsi dall’ultimo posto in classifica che al termine della stagione significherebbe retrocessione diretta. Per il Napoli soprattutto problemi offensivi, con 4 soli gol segnati fin qui.

Fiorentina, novità di mercato

Con il mercato del calcio femminile aperto ancora fino alla fine del mese di gennaio, saranno diverse le novità in campo nella prima giornata ufficiale del nuovo anno. Tra le più clamorose proprio quella che riguarda la Fiorentina femminile che pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo in Italia della prestigiosa attaccante svedese Madelen Janogy. La punta, 28 anni, oltre 240 gol in carriera, un passato al Wolfsburg, lo scorso anno campionessa in Svezia con l’Hammarby, era nel roster della squadra che ha conquistato il terzo posto al recente mondiale.

Una giocatrice di grande esperienza una vera personalità del calcio femminile internazionale nonostante i seri problemi di salute che alcuni anni fa l’avevano costretta a rinunciare a un sontuoso contratto In Germania a causa di problemi di carattere emotivo e psicologico. Janogy è già pronta per il suo esordio e ha firmato un contratto valido fino a tutto il giugno 2026. Un investimento molto importante per una squadra che punta con sempre maggiore decisione a un ruolo internazionale in Europa.

Napoli-Fiorentina, il pronostico

Inutile sottolineare che l’ottimo momento della Fiorentina rende estremamente chiuso il pronostico di questa partita a favore della squadra viola, due vittorie consecutive e cinque successi nelle ultime sei partite in una striscia interrotta soltanto dalla sconfitta Contro la Juventus. Difficile pensare che le difficoltà offensive del Napoli possano avere ragione di una difesa assolutamente quadrata, la terza del campionato con due soli gol subiti in più rispetto alla Roma capolista.

All’andata finì 2-0, anche se la Fiorentina conquistò il suo successo solo nel secondo tempo e grazie a due calci di rigore trasformati da Kajian e Boquete.

Pronostico Napoli-Fiorentina: 2

