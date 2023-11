Milan-Sassuolo è la seconda partita della 7a giornata di Serie A donne. Si gioca sabato 11 novembre 2023 alle ore 15:30. Sulla carta il Milan donne è la squadra favorita, ma la realtà del campionato di calcio femminile finora dice altro. Vediamo allora cosa aspettarsi da questo match, i precedenti e quanto costano i biglietti.

Dove vedere Milan-Sassuolo di Serie A femminile

Partita : AC Milan femminile vs Sassuolo

: AC Milan femminile vs Sassuolo Dove si gioca : Vismara, PUMA House of Football di Milano

: Vismara, PUMA House of Football di Milano Data : 11 novembre

: 11 novembre Orario : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : non è prevista alcuna diretta in televisione

: non è prevista alcuna diretta in televisione Come vederla in streaming: su Dazn.

Solo gli abbonati alla piattaforma streaming di Dazn potranno guardare il match fra rossonere e neroverdi. Niente diretta tv gratis. Mentre per chi volesse vedere la partita allo stadio il biglietto è in vendita al prezzo di 5 euro sui circuiti Vivaticket.

Milan e Sassuolo come arrivano alla partita

La formazione allenata da Maurizio Ganz deve necessariamente tornare alla vittoria, dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Il diavolo infatti al momento ha soli 7 punti in classifica e si trova a 6 punti di distanza dal 3° posto, ovvero quello che consente di partecipare alla Champions 2023-24.

Di fronte c’è il Sassuolo women anch’esso autore di un brutto inizio di stagione (4 i punti racconti fin qui). Tuttavia la formazione allenata da Piovani ultimamente appare in crescita, per questo spera di ottenere un buon risultato.

Probabili formazioni Milan-Sassuolo Serie A

Le giocatrici Milan femminile dovranno dare il massimo per vincere questo incontro. L’allenatore Ganz si gioca parte del suo futuro e per recuperare in classifica potrebbe affidarsi alla nazionale svedese Asslani in avanti e alle certezze Bergamaschi e Cernoia negli altri reparti (difesa e centrocampo).

La formazione del Sassuolo invece, reduce dalla prima vittoria contro il Napoli women, potrebbe essere confermata da mister Piovani. Quindi Zamanian e Monterubbiano dovrebbero guidare il reparto d’attacco, alla ricerca di gol per ottenere punti importanti in chiave salvezza.

Milan-Sassuolo femminile, il pronostico

Nei precedenti fra le due squadre la maggior parte delle volte hanno vinto le rossonere. Tuttavia si sono verificati pure 4 pareggi fra le due squadre. Quindi anche se il Milan è favorito è possibile anche un pareggio come risultato finale. La nostra previsione quindi è una doppia chance: vittoria del Milano o parità.

Pronostico Milan-Sassuolo: 1X

