Milan femminile-Napoli è la partita che apre l’undicesima giornata di Serie A donne. Si gioca sabato 16 dicembre alle ore 12:30, in un match che potrebbe riportare finalmente alla vittoria la squadra rossonera, contro le azzurre ultime in classifica. Il Napoli però non si è ancora rassegnato alla probabile retrocessione in Serie B. Ecco cosa aspettarsi dall’incontro.

Milan femminile-Napoli come finisce

Il Napoli femminile è reduce dal suo primo punto ottenuto in questa stagione calcistica contro il Pomigliano. Tuttavia è ultimo in classifica e sta facendo davvero molta fatica a lottare per la salvezza. Difficile quindi pensare che possa impensierire un avversario sulla carta quotato come la squadra rossonera, che però neppure se la passa bene attualmente.

Infatti il Milan women ha ottenuto solo 9 punti finora ed è 6° in classifica. In questo torneo ha vinto solo 2 volte, una delle quali proprio contro le partenopee nel girone di andata di campionato. Per questo le ragazze allenate da Davide Corti vogliono ripetersi e tornare al successo che manca ormai da 2 mesi.

Come vedere Milan women vs Napoli

Partita : Milan-Napoli femminile

: Milan-Napoli femminile Data : 16 dicembre 2023

: 16 dicembre 2023 Calcio d’inizio: ore 12:30

ore 12:30 Dove si gioca: Centro Sportivo Peppino Vismara (Milano)

Centro Sportivo Peppino Vismara (Milano) Come vederla in streaming: su Dazn.

Niente diretta gratis in Tv per l’incontro, visto che la Rai in questo turno trasmette Fiorentina-Inter femminile. Serve quindi pagare un abbonamento per seguire l’incontro. Totalmente gratuito è invece il nostro canale video Dsw calcio femminile con analisi e novità su tutte le partite e i tornei nazionali ed internazionali, inclusa la Champions.

Biglietti Milan femminile-Napoli

Per chi volesse vedere la partita dal vivo al Puma House of Football, il ticket è già in vendita al prezzo di 5 euro. Si può acquistare direttamente online sul sito Vivaticket. Non sarà invece in vendita presso il centro Vismara. Quindi vi conviene acquistare il biglietto in anticipo per non rischiare di rimanere senza. Ricordiamo che l’arbitro designato per questa partita è il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

Previsioni Milan femminile-Napoli

In questo incontro le rossonere sono favorite e devono vincere a tutti i costi per sperare ancora di rientrare nelle prime 5 posizioni del campionato di calcio femminile e partecipare alla poule scudetto. Ma il Napoli può fare almeno un punto, visto che quest’anno la squadra milanese fatica tantissimo a ottenere vittorie. Di conseguenza scegliamo la doppia chance pareggio o vittoria delle diavole.

Pronostico Milan femminile-Napoli: 1X

Vedi anche le altre partite di Serie A femminile: