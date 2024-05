Si chiama Massimiliano Canzi, ha 57 anni, è milanese e l’ultima stagione l’ha trascorsa allenando il Pontedera con cui è arrivato ai playoff promozione, persi al primo turno contro il Pescara. Ed è il nuovo allenatore della Juventus Women che ha rotto gli indugi con un comunicato stampa uffiiciale diffuso nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Juventus Women, chi è Massimiliano Canzi

Canzi prende il posto di Joe Montemurro, esonerato nel corso della stagione, e della commissione tecnica composta da Zappella-Beruatto che ha concluso la stagione al secondo posto assoluto del campionato riconfermando la Juventus alle qualificazioni della prossima edizione di Champions League.

Per il tecnico milanese pronto un contratto biennale valido fino al giugno del 2026 con una opzione sul terzo anno. Era a Pontedera da sue stagioni: una squadra raccolta in corsa nell’ottobre del 2022 e portata per due volte consecutive ai playoff, sesta al termine della regular season dello scorso anno, nona alla fine del campionato appena concluso. Per lui era pronta una riconferma, e c’erano anche altre panchine in ballo, anche di Serie B. A metà aprile le prime voci di un interessamento da parte della Juventus Women, mai smentite. Oggi l’ufficializzazione della firma.

Canzi rappresenta un segnale di continuità per la Juve che riconferma un allenatore uomo in panchina. Ma è anche un segnale di cambiamento rispetto al passato perché il tecnico fa il suo esordio nella nuova formula del campionato femminile: per lui sarà di fatto un esordio. Una soluzione che nelle ultime stagioni si è rivelata funzionale a livelli diversi con scelte come quelle di Spugna e Soncin alla Roma e in Nazionale che hanno dimostrato, risultati alla mano, una certa affidabilità.

Una carriera di spicco

Nominato miglior allenatore del Girone B di Serie C nel corso dell’ultima edizione del Galà del Calcio dell’Associazione Italiana Calciatori, Massimiliano Canzi è un tecnico di consolidata esperienza. Una lunga gavetta tra Serie A e Serie B in particolare al fianco di Mario Beretta, che ha affrontato Siena, Lecce, Torino, Brescia, Cesena, Latina prima di una significativa esperienza all’estero con il Paok Salonicco per poi di arrivare in Sardegna. Cagliari Primavera nel 2015, poi la prima squadra come vice di Walter Zenga, quindi Olbia, Turris e infine Pontedera.

Per la verità quella della Juventus Women non sarà la sua prima esperienza in ambito femminile. Ben 24 anni fa, in una carriera all’epoca all’esordio, Canzi esordì sulla panchina della GEAS Sesto San Giovanni, stagione 2000-01. Era un campionato molto diverso da quello di oggi: sedici squadre in un girone unico dominato dalla Torres nel quale la squadra milanese chiuse al nono posto assoluto. Nessuna di quelle squadre esiste più, per lo meno con la denominazione e la struttura di allora. Difende a tre e attacca preferibilmente con una punta centrale e due esterni a sostegno in un 3-4-2-1 che si presta con estrema duttilità anche ai moduli femminili in diverse squadre europee di consolidata esperienza. In Inghilterra sono molte le squadre che giocano in questo modo: Arsenal, Chelsea, anche la Nazionale.

La Juventus nel frattempo prosegue il suo lavoro dirigenziale con la risoluzione dei contratti: liberate nelle ultime ore Grosso, Beerensteyn e Gunnarsdottir a fronte della firma di Ginevra Moretti fino al 2027.