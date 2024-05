Napoli-Ternana sono di fronte all’ultimo ostacolo al termine di una stagione estenuante per entrambe le squadre e condotta sull’onda emotiva di un torneo profondamente diverso. Sempre in difesa il Napoli, disperatamente aggrappato a punti da strappare domenica dopo domenica. Costantemente all’attacco la Ternana, chiamata per tutta la durata del suo torneo a un duello entusiasmante con la Lazio per poi difendersi dalle ambizioni di Cesena e Parma nelle ultime giornate. E ora un anno di lavoro viene messo in palio nel corso degli ultimi 90’ della stagione.

Napoli-Ternana, dove vederla

Match : Napoli vs Ternana

: Napoli vs Ternana Data : domenica 25 maggio 2024

: domenica 25 maggio 2024 Ora partita : 16.00

: 16.00 Dove si gioca : Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli)

: Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (Napoli) Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati



Anche questa partita così come quella d’andata di mercoledì scorso, sarà a disposizione degli appassionati fuori dall’abbonamento di DAZN e dunque gratuitamente. Basterà connettersi alla piattaforma per seguire il match live.

Spareggio per la Serie A, cosa dice il regolamento

Dopo la partita d’andata di mercoledì, la squadra di Biagio Seno ha un vantaggio non indifferente: basta il pareggio in casa alla squadra azzurra per confermarsi in Serie A. In questo caso resterebbe l’ultimo baluardo nel massimo campionato di calcio, di un sud troppo poco presente anche in Serie B e Serie C.

La Ternana deve invece recuperare. E non sarà facile. Con una vittoria di misura le Fere possono se non altro estendere il match a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. La certezza della Serie A arriverebbe unicamente con una vittoria con almeno due gol di scarto.

Napoli-Ternana, le probabili formazioni

La ha lasciato conseguenze disciplinari per entrambe le squadre. Il giudice sportivo ha fermato per un turno Tecla Pettenuzzo nel Napoli e Francesca Quazzico nella Ternana, entrambe ammonite e in diffida nel match di mercoledì. Due assenze significative perché proprio Pettenuzzo aveva siglato il gol del vantaggio del Napoli a Narni, il primo nella stagione del difensore, così come Quazzico si era rivelata molto pericolosa con i suoi inserimenti di testa da azione di calcio piazzato. Due assenze che tolgono qualcosa sia a Seno che a Miccoli in difesa ma anche in termini offensivi.

La Ternana, apparsa meno incisiva del solito, sarà obbligata a rischiare il tutto per tutto. Napoli concentrato decisamente in partita nonostante le ultime partite della squadra di Seno si fossero chiuse con risultati tutt’altro che positivi.

Alle Fere è sembrato mancare qualcosa in attacco, cosa strana per una squadra micidiale in fase offensiva e che si era dimostrata assolutamente competitiva anche in Coppa Italia contro la Fiorentina. Non ci saranno altre prove d’appello. Pirone e Labate saranno chiamate a trascinare in attacco una squadra che non ha alternative che non sia una vittoria ampia.

L’arbitro designato per il match è Stefano Milone (Taurianova) coadiuvato da Pierpaolo Carella e Pio Carlo Cataneo sulle due linee laterali e dal quarto uomo Adolfo Baratta.

Napoli-Ternana, statistiche e curiosità

La Ternana sarà chiamata a violare una statistica di precedenti che vede il Napoli sempre vincente anche se con quello di mercoledì sono stati solo tre i match giocati dalle due squadre con una ritonda vittoria della squadra azzurra (4-0) nell’unico match giocato in casa. Ternana che quest’anno nelle 26 partite giocate fin qui aveva perso solo quattro volte: due sconfitte in campionato con il Parma, una in Coppa Italia con la Fiorentina e infine quella dello spareggio d’andata.

Napoli-Ternana, il nostro pronostico

Fiducia alla Ternana che nel corso della stagione si è sempre dimostrata di gran lunga superiore rispetto alla prestazione di mercoledì scorso. Anche se una semplice vittoria potrebbe non bastare e il vantaggio conquistato dal Napoli nella partita di andata resta considerevole.

PRONOSTICO NAPOLI-TERNANA: X2