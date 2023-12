Fiorentina Inter è l’ultima partita del 2023 della Serie A femminile. La sfida in programma nel posticipo di lunedì nè importante per il terzo posto in classifica ma non solo. Di seguito: tutte le info e previsioni sul risultato.

Fiorentina Inter: quando e dove si gioca

Partita: Fiorentina-Inter

Dove si gioca: Viola Park (Bagno a Ripoli, Firenze)

Data: 19 dicembre

Orario: 18:00

Dove vederla: RAI Sport

In streaming: DAZN

Fiorentina-Inter: la situazione delle due squadre

Per analizzare le opportunità che questa sfida offre, bisogna partire proprio dagli sconcertanti risultati di sabato 16 dicembre nei quali il Milan ha perso un’altra clamorosa occasione per tornare a una vittoria che manca da oltre due mesi, e la Juventus ha incredibilmente sofferto la seconda sconfitta stagionale – mettendo a rischio il secondo posto in classifica. Una doppia chiave di lettura della quale potrebbero approfittare sia la Fiorentina che l’Inter.

Le prospettive, sotto questo aspetto, sono diverse. La Fiorentina, per esempio, potrebbe attaccare il secondo posto della Juve, arrivando a due soli punti dalla squadra di Joe Montemurro e ipotecando di fatto l’accesso alla prossima edizione di Champions League che da quest’anno prevede tre squadre italiane alle qualificazioni. Vincendo lo scontro diretto la Fiorentina Woman aumenterebbe a 8 punti il suo margine di vantaggio sulle nerazzurre. Non sufficienti, in fondo mancano ancora sette giornate oltre ai play off, per mettere in fresco lo champagne, Ma moltissimi da difendere con serenità da qui alla fine della stagione.

Anche per questo motivo la partita contro la Viola assume il contesto di uno scontro diretto: l’Inter, che nella gara d’andata, a Sesto San Giovanni, si era accontentata di un pareggio in rimonta rischiando moltissimo, non può permettersi una sconfitta in una partita di peso specifico così sostanziale.

L’Inter femminile, dal canto suo, vincendo al Viola Park, staccherebbe in modo più che netto le inseguitrici portandosi addirittura a nove punti dalla sesta piazza, dove da ieri c’è la sorprendente Sampdoria.

Fiorentina-Inter: statistiche, precedenti e curiosità

Già detto del pareggio nella gara d’andata, Fiorentina-Inter è una delle partite più ricche di precedenti nel campionato di Serie A Femminile. Dalla riforma dei campionati, sei anni, si parla di 12 partite in un equilibrio assoluto con cinque vittorie per parte e due pareggi.

L’ultimo precedente in casa della Fiorentina risale all’aprile dello scorso anno, vittoria di misura della viola che nella regular season, in casa – a novembre – non era andata oltre un pareggio a reti bianche.

Nei precedenti pesa anche la Coppa Italia: Fiorentina e Inter si erano affrontate nei quarti di finale del 2021, a passare il turno furono le nerazzurre grazie a una vittoria più netta nella gara d’andata, in casa. L’Inter arriva da un pareggio in casa con la Sampdoria e non può concedersi altre distrazioni. La squadra nerazzurra intanto ha ufficializzato la rescissione contrattuale con la centrocampista norvegese Noor Eckoff che con tre presenze al suo attivo chiude la sua esperienza in Serie A donne.

Pronostici Fiorentina Inter

É la Fiorentina di De La Fuente la squadra favorita. Lo dicono i bookmaker ma anche il buon senso soppesando quelle che sono state le prestazioni e i numeri delle due squadre fin qui. La Fiorentina femminile si sta dimostrando una realtà in grado di poter competere ai massimi livelli. Ha perso, è vero, contro Roma e Juventus: ma senza demeritare e in particolare contro le bianconere le Viola possono anche recriminare su una considerevole dose di sfortuna.

La Viola vanta il terzo miglior attacco del campionato, sei gol più delle nerazzurre ma anche la seconda difesa assoluta, 8 gol subiti: 5 meno dell’Inter. Numeri che valgono forse anche più dei 5 punti di vantaggio accumulati fino a questo momento.

Pronostico Fiorentina-Inter 1

Si tratta dell’ultimo impegno in calendario per il 2023 per entrambe le squadre. Ultimi allenamenti, una bicchierata d’auguri e le due formazioni si ritroveranno dopo qualche giorno di riposo per preparare il ritorno in campo fissato con l’anno nuovo. Per approfondire guarda il Calendario della Serie A femminile 2024