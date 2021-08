Serie A femminile prima giornata, partite e statistiche

Inizia oggi la serie A femminile, Juventus Milan Inter, Roma e le altre squadre che fanno parte del Campionato giocheranno la loro prima partita. Ecco quali squadre giocano oggi e domani, le statistiche e dove vederle.

La prime partite di calcio femminile in serie A Tim come da calendario si svolgeranno il 28 e il 29 agosto. Tra le squadre big ci sono: la Juventus Women Campione d’Italia, Il Milan donne, Inter Roma oltre alla Sampdoria femminile e la Lazio. Vediamo contro chi giocano e le statistiche.

Serie A femminile prima giornata 28 agosto

Juventus Women vs Pomegliano

La squadra di Joe Montemurro debutta a Vinovo contro la neo promossa Pomigliano. Si tratta di un match apparentemente facile che ha un solo precedente, la partita giocata a gennaio 2021 per la coppa italia e vinta dalle bianconere 5-1.

Inter Vs Napoli Femminile

Sempre oggi ci sarà l’incontro tra l’Inter femminile e il Napoli donne. I precedenti tra le due squadre riguardano la stagione 2020-2021 con un pareggio e una vittoria a tavolino delle nerazzurre.

Empoli Vs Roma

La squadra femminile giallorossa ha vinto tre incontri su quattro contro l’Empoli donne, ad eccezione della partita di andata vinta dalla formazione toscana. Tuttavia in termini di percentuali e statistiche La Roma donne è la squadra che ha realizzato meno gol nel precedente campionato di serie A.

Milan femminile Vs Verona

Il Milan donne ha vinto tutti e tre gli esordi nella serie A femminile. In aggiunta dallla stagione 2018/2019 la Giacinti è la giocatrice che ha segnato più gol durante la prima giornata di campionato: cinque.

La partita tra la squadra rossonera e il Verona donne si giocherà domani 29 agosto.

Lazio Vs Sampdoria

Sempre domenica 29 agosto c’è l’incontro tra la squadra di Carolina Morace e la debuttante formazione ligure che per la prima volta prende parte nella massima competizione.

Calcio femminile dove vedere le partite

Molte delle partite di serie A donne sono visibili in chiaro sulla 7 o in streaming su TIMVION, per quanto riguarda le Juventus Woman queste saranno visibili anche sul canale Juventus TV.

